Боевики из артиллерии обстреляли позиции ВСУ

Вчера, 23:59

В результате обстрела, несколько снарядов разорвались в окрестностях населенного пункта Луганское. 

фото AFP
фото AFP

Боевики в пятницу вечером из крупнокалиберной артиллерии 122-мм и 152-мм обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"Российско-оккупационные войска в очередной раз продемонстрировали пренебрежение к международному праву и мирным инициативам, которые были достигнуты в Минске. Так, на Луганском направлении, около 21.00 противник обстрелял позиции сил АТО с запрещенного минского договоренностями вооружение – артиллерией калибра 122 мм", – сказано в сообщении на странице штаба в Фейсбук в пятницу вечером.

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По предварительной информации штаба, в результате обстрела, несколько снарядов разорвались в окрестностях населенного пункта Луганское. Взрывной волной повреждено имущество местных жителей.

Кроме того, в то же время, в районе населенного пункта Подлесное, боевики применили против подразделений сил АТО артиллерийские системы калибра 152-мм.

В штабе АТО уточняют информацию об последствиях вражеских обстрелов.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 23 февраля, напряжение вдоль линии соприкосновения на Донбассе несколько ослабело - с начала суток штаб АТО зафиксировал три обстрелы позиций украинских военнослужащих со стороны боевиков. Как отметили в пресс-центре штаба АТО, в результате этих действий не пострадал ни один украинский военный.

Напомним, Ахмед Закаев отметил, что президент России Владимир Путин развязал войну в Украине, чтобы восстановить утраченную "империю".

По словам Закаева, сегодня мы наблюдаем медленную смерть "империи", вследствие которой Россия распадется на 9 частей.

Полную версию "Миссия Путина – разрушить Россию": интервью с Ахмедом Закаевым" читайте на сайте "Сегодня".
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"Сегодня"

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