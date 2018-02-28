Боевики прячут тяжелое вооружение от ОБСЕ на Донбассе

Сегодня, 12:58

Противник вставляет "палки в колеса" представителям мониторинговой миссии

Фото: Союз &quot;Народная память&quot;
Фото: Союз "Народная память"

Боевики помешали работе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на оккупированных территориях Украины. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

В частности, рассказали наблюдатели, 25 февраля охранник т.н. "ДНР" в одежде военного типа и балаклаве в неподконтрольном правительству районе отказал патрулю миссии в доступе к месту размещения отведенного тяжелого вооружения, заявив, что для посещения этого места наблюдателям необходимо разрешение.

"25 февраля патруль миссии не смог попасть на территорию постоянного места хранения вооружения в неподконтрольном правительству районе Донецкой области, поскольку объект был закрыт, а охранников на объекте замечено не было. 25 февраля вооруженный член "ДНР" на северо-западном въезде в н. п. Седово не разрешил патрулю проехать дальше, ссылаясь на "строгие приказы" не пропускать в населенный пункт никого, кроме местных жителей и сотрудников муниципальных служб", – говорится в отчете СММ ОБСЕ.

Ранее боевики на Донбассе обстреляли беспилотник ОБСЕ, который заметил гаубицы.

Напомним, на Донбассе наблюдатели СММ ОБСЕ ушли с передовой патрульной базы в населенном пункте Попасная Луганской области из-за продолжительных обстрелов пророссийских боевиков. Инцидент произошел вечером 23 февраля.
обсе, Донецк, боевики, тяжелое вооружение, На Донбассе
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"Сегодня"

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