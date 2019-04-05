Боевики скрыто подтягивают артиллерию на передовую – разведка
Командование российских оккупационных войск усиливает боевые возможности свои х подразделений
Оккупационные войска на Донбассе усиливают тренировки артиллеристов и под видом учений сосредотачивают на передовой пушки. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.
Отмечается, что командование российских оккупационных войск усиливает боевые возможности соединений и частей "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ" под видом проведения контрольных проверок за зимний период обучения.
"В частности, часть подразделений российских оккупационных войск скрыто выведена в районы сосредоточения. При этом, противником интенсивно проводятся тренировки по управлению огнем артиллерийских и минометных подразделений, которые якобы с целью проверки, прибыли в районы передовых позиций по учебной тревоге. В то же время на основных и запасных пунктах управления войсками, противником развернуты оперативные группы, которые осуществляют уточнения и распределение для поражения целей (объектов) среди подразделений, привлеченных к тренировкам", – сообщает разведка.
Как на днях сообщалось, боевики готовят провокации, подвезли съемочные группы из РФ. Более того, враг намерен скомпрометировать украинскую армию, осуществив обстрелы своих же позиций и мирных жителей.
В свою очередь министр обороны Степан Полторак рассказывал о российской угрозе на границе. По его словам, вероятность масштабного нападения России на Украины все еще сохраняется и угроза высокая.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " Боевики скрыто подтягивают артиллерию на передовую – разведка". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На Донбассе ОБСЕ зафиксировала более 250 единиц техники боевиков
Враг нарушает договоренности и вывел из мест хранения тяжелого вооружения танки и артиллерию
Неудачно развели костер: военные РФ на Донбассе сожгли свою технику
Учения пожарной команды оккупантов обернулись потерей пяти единиц техники, сообщили в разведке