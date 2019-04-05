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Боевики скрыто подтягивают артиллерию на передовую – разведка

Сегодня, 05:17

Командование российских оккупационных войск усиливает боевые возможности свои х подразделений

Фото: Сегодня
Боевики скрыто подтягивают артиллерию на передовую – разведка //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/e16/9d0/5c9e169d0f6bb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/e16/9d0/5c9e169d0f6bb.jpg Донбасс Командование российских оккупационных войск усиливает боевые возможности свои х подразделений

Оккупационные войска на Донбассе усиливают тренировки артиллеристов и под видом учений сосредотачивают на передовой пушки. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Отмечается, что командование российских оккупационных войск усиливает боевые возможности соединений и частей "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ" под видом проведения контрольных проверок за зимний период обучения.

"В частности, часть подразделений российских оккупационных войск скрыто выведена в районы сосредоточения. При этом, противником интенсивно проводятся тренировки по управлению огнем артиллерийских и минометных подразделений, которые якобы с целью проверки, прибыли в районы передовых позиций по учебной тревоге. В то же время на основных и запасных пунктах управления войсками, противником развернуты оперативные группы, которые осуществляют уточнения и распределение для поражения целей (объектов) среди подразделений, привлеченных к тренировкам", – сообщает разведка.

Как на днях сообщалось, боевики готовят провокации, подвезли съемочные группы из РФ. Более того, враг намерен скомпрометировать украинскую армию, осуществив обстрелы своих же позиций и мирных жителей.

В свою очередь министр обороны Степан Полторак рассказывал о российской угрозе на границе. По его словам, вероятность масштабного нападения России на Украины все еще сохраняется и угроза высокая.

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Тег Донбасс, разведка, боевики, артиллерия

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