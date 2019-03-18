Боевики снова ударили на передовой – погиб 21-летний боец ВСУ
Противник с самого утра начал обстрелы, применяя пулеметы и минометы 120-го калибра
На Донбассе боевики снова начали обстреливать позиции украинской армии – по состоянию на 12:00 совершено два обстрела, в результате чего погиб один боец ВСУ. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны.
Так, с 06.40 в течение 25 минут со стороны поселка Молодежное оккупанты выпустили 14 мин преимущественно 120-го калибра по оборонительных позициях защитников Катериновки.
В районе хутора Вольный около 10.00 зафиксированы враждебные обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
На эти действие украинские военные реагировали адекватно и открывали огонь в ответ из дежурных средств. Однако в результате боев погиб один боец ВСУ 1998 года рождения.
Как сообщал штаб Объединенных сил, вчера, 17 марта, пророссийские боевики 10 раз обстреляли позиции украинской армии, в том числе и из запрещенного "Минском" вооружения. Враг обстреливал позиции ВСУ из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а также трижды применили противотанковые ракетные комплексы. Силы ООС понесли потери, однако такие действия врага не остались без должного ответа – ВСУ отомстили боевикам за побратима, уничтожив трех оккупантов и ранив четверых.
В свою очередь офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" показал видео, как украинские военные накрыли пулеметную точку боевиков. Бойцы ООС жестко наказали противника за постоянные обстрелы – у врага потери.
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