Армейцы с передовой уверены, что Крым можно вернуть в Украину
Боец убежден – присоединение Крыма к России происходило по хорошо спланированному сценарию
Годовщина аннексии Крыма. 5 лет назад Россия организовала нелегитимный референдум на полуострове и оккупировала его. Многие украинцы с началом аннексии Крыма выехали на материковую часть страны и записались в ряды вооруженных сил.
Журналисты встретились с крымчанином, который до сих пор остается на фронте. Когда Крым вернется назад – размышления армейца с передовой.
Он показывает укрепления на передовой в пригороде оккупированного Донецка. Говорит, боевики последние дни меньше атакуют, но расслабляться не стоит.
У этого парня вся семья осталась в оккупированном Крыму. Кроме матери, никто не знает – где он. Поэтому до сих пор вынужден прятать лицо и настоящее имя.
Он был свидетелем начала оккупации, видел, как на остров вторглись российские военные. Боец убежден – присоединение Крыма к России происходило по хорошо спланированному сценарию, а так называемый референдум – лишь театрализованное постановление.
"К этому надо относиться как к фарсу. Во первых – кто организовывал этот референдум, каким образом это происходило. Кто они такие? Давайте в моем курятнике куры проголосуют," – делится он.
Во время оккупации парень почти год был участником подпольного сопротивления на полуострове. А в 2015-м его задержали правоохранители во время акции в честь дня рождения Тараса Шевченко.
"В частной беседе мне сказали – если ты будешь продолжать то, что ты делаешь – у тебя три варианта – депортация, реальный срок или с проломленной головой найдут на помойке," – говорит он.
После этого он оставил полуостров и записался в вооруженные силы на материковой части Украины.
"Крым" принимал участие в боях в Зайцево, под Мариуполем и Донецким аэропортом. Он убежден – полуостров можно вернуть в состав Украины.
"Да, я конечно считаю, что Крым можно вернуть. При каких условиях Крым будет украинским? – Когда украинские танки будут ездить по Симферополю. Дипломатический путь может быть только в том смысле, как подписание капитуляции и размера репараций," – говорит боец.
Среди руин фронтового села "Крым" часто вспоминает и свой дом. Он мечтает однажды вернуться назад.
"Для меня дом – это мой дом в моем селе Да, я хочу туда вернуться Я понимаю, что сейчас это нереально и такими мечтами себя кормить я не собираюсь Я стараюсь делать все, что в моих силах, чтобы вернуться туда," – делится боец.
Напомним, в конце февраля в Киеве прошел международный форум "Оккупированный Крым: 5 лет сопротивления", на котором выступали украинские и иностранные политики, дипломаты, общественники. Так, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер признал, что Запад медленно реагировал на захват Крыма Россией. По его словам, США и Европа не могли поверить, что в центре Европы кто-то будет захватывать чужие территории.
В то же время в Вене 27 февраля состоялось специальное заседание ОБСЕ по случаю пятой годовщины оккупации украинского полуострова, на котором представитель Франции выступила с заявлением от имени двух стран – Франция и Германия обратились к России по Крыму. Французский дипломат также указала на создание напряженности Россией в Азовском и Черном морях.
Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.
Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.
В свою очередь Международный криминальный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.
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