Боевики усилили обстрелы на Донбассе: два бойца ВСУ погибли, трое травмированы
Боевики за минувшие сутки 26 раз открывали огонь по украинским позициям
За прошлые сутки, 19 июля, на Донбассе пророссийские боевики 26 раз обстреляли позиции ВСУ, в том числе и из запрещенного "Минском" вооружения. Двое военнослужащих погибли и трое получили боевые травмы, сообщили в пресс-центре ООС.
"19 июля вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 26 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 11 раз – с применением запрещенной минского соглашениями оружия – артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Также, противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов, снайперских винтовок и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 20 раз обстрелял позиции Объединенных сил. Дважды из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики ударили вблизи Широкино. У Богдановки велся огонь из автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета. Еще два обстрела из минометов калибра 120 мм и снайперских винтовок оккупант устроил неподалеку Марьинки. Трижды из минометов калибра 120 мм и гранатометов различных систем велся огонь на окраине Талаковки. В районе Тарамчука российские наемники применили автоматический гранатомет. Еще два раза из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм стреляли вблизи Гнутово. У Новотроицкого боевики ударили из стрелкового оружия, неподалеку Березового – из гранатометов различных систем, а на окраине Красногоровки – из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. В районе Чермалыка велся огонь из миномета калибра 82 мм. Дважды из минометов калибра 120 и 82 мм, ручных противотанковых гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия российские наемники стреляли вблизи Водяного. У Авдеевки были применены гранатометы различных систем, крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие, а неподалеку Новогнатовки – крупнокалиберный пулемет. Окраина Пищевиков попала под огонь из миномета калибра 82 мм, автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 6 раз. Вблизи Крымского враг ударил из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета. Дважды огонь из минометов калибра 82 мм, подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия велся у Южного. А неподалеку Новолуганского стреляли из автоматического гранатомета и стрелкового оружия. Окраине Луганского попала под огонь из автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета. В районе Счастья боевики применили крупнокалиберный пулемет.
"В результате вражеских обстрелов два военнослужащих погибли и трое получили боевые травмирования. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям. По данным разведки, 19 июля двое оккупантов получили ранения", – рассказали в ООС.
Напомним, что ранее сообщалось, что Россия перебросила на оккупированный Донбасс профессиональных снайперов.
Отметим, на фронте бойцы Объединенных сил не оставляют провокации боевиков без ответа и продолжают наказывать врага за обстрелы. Как сообщали новости "Сегодня", в результате блестящей операции ВСУ уничтожили артиллерию боевиков.
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