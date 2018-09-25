Боевики в "ДНР" взорвали магазин и ранили пять человек: стали известны подробности

Российско-оккупационные войска продолжают сеять хаос на оккупированных территориях Донбасса. На этот раз получили ранения пять гражданских в результате умышленного подрыва боевиками продовольственного магазина. об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Отмечается, что оккупанты в ОРДЛО продолжают скрывать свою преступную деятельность. Командование запретило сообщать личному составу соединений и частей "1 и 2 АК ВС РФ" результаты проверки передовых позиций комиссией из РФ. Россияне обнаружили у боевиков многочисленные факты хищения инженерного имущества и взрывных устройств, хаотического минировании территорий и недостоверность большинства из проверенных карт (схем) минных полей.

"Командиры саперных подразделений, во избежание наказаний за служебную халатность, подкупали членов указанной комиссии и вводили их в заблуждение путем оборудования для отчетности показательных участков минировании", – сообщили в разведке.

Военные сообщили, что местные жители одного из населенных пунктов Донецкой области вышли с протесом против показного минирования, но поплатились за это.

"В ответ на акцию активистов российские саперы взорвали местный продовольственный магазин. В результате взрыва тяжело ранен один гражданский, еще четырем оказана медицинская помощь на месте происшествия. Командование российских оккупационных войск традиционно пытается переложить вину за совершенное российскими военнослужащими преступление на "украинских диверсантов", – говорится в сообщении.

Как мы писали в начале августа, боевики на Донбассе "перестарались" с минированием и сожгли урожай, технику и имущество людей. Враг пытался заминировать территорию, но что-то пошло не так и начался сильный пожар.

Также ранее сообщалось, что на Донбассе ДРГ боевиков подорвалась на своих же минах. Хаотическое минирования местности и отсутствие взаимодействия между подразделениями оккупантов привело к потерям их личного состава.