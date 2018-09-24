"Бригада-200" боевиков на Донбассе пополнилась очередным бойцом

Сегодня, 22:56

Боевик был убит в оккупированном поселке Красный Партизан (Бетьманово)

 

Боевик Ростислав Лагуткин &quot;Кислый&quot; / фото Анатолий Штефан Штирлиц, Facebook
Боевик Ростислав Лагуткин "Кислый" / фото Анатолий Штефан Штирлиц, Facebook

В Сети показали фотографию ликвидированного накануне террориста "ДНР".

Как сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц, опубликовавший фотографию боевика на своей странице в Facebook, уничтоженного 23 сентября члена НВФ зовут Ростислав Лагуткин по прозвищу "Кислый".

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Как сообщают паблики боевиков, Лагуткин был убит в оккупированном поселке Красный Партизан (Бетьманово).

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Напомним, не так давно "Штирлиц" показывал фото погибшего на Донбассе комбата боевиков "Фазы". Уничтоженным оказался командир батальона "Нацгвардии ДНР".

Также мы писали, как пьяный боевик "проверил" бронежилет на пробиваемость. "Воин" выпустил в себя пять пуль, две из которых стали смертельными.

Также офицер ВСУ озвучивал огромные потери боевиков с начала года. По его словам, за восемь месяцев на востоке Украины у противника были сотни убитых и раненых. Штефан отметил, что больше всего врагу досталось в апреле и мае. Но реальные потери могут оказаться еще больше, так как российское командование дает указание боевикам скрывать свои потери.
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