"Бригада-200" боевиков на Донбассе пополнилась очередным бойцом

В Сети показали фотографию ликвидированного накануне террориста "ДНР".

Как сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц, опубликовавший фотографию боевика на своей странице в Facebook, уничтоженного 23 сентября члена НВФ зовут Ростислав Лагуткин по прозвищу "Кислый".

Как сообщают паблики боевиков, Лагуткин был убит в оккупированном поселке Красный Партизан (Бетьманово).

Напомним, не так давно "Штирлиц" показывал фото погибшего на Донбассе комбата боевиков "Фазы". Уничтоженным оказался командир батальона "Нацгвардии ДНР".

Также мы писали, как пьяный боевик "проверил" бронежилет на пробиваемость. "Воин" выпустил в себя пять пуль, две из которых стали смертельными.

Также офицер ВСУ озвучивал огромные потери боевиков с начала года. По его словам, за восемь месяцев на востоке Украины у противника были сотни убитых и раненых. Штефан отметил, что больше всего врагу досталось в апреле и мае. Но реальные потери могут оказаться еще больше, так как российское командование дает указание боевикам скрывать свои потери.