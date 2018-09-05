Боевики заметно обострили ситуацию на Донбассе и понесли потери

Сегодня, 07:22

С начала "школьного перемирия" боевики в два с половиной раза увеличили число обстрелов

Фото: Facebook 93-я ОМБр
Фото: Facebook 93-я ОМБр

За прошлые сутки, 4 сентября, ситуация на Донбассе стала более напряженной, однако была вполне контролируемой. Российские оккупанты 24 раза открывали огонь по позициям наших войск. При этом запрещенное "Минском" вооружение враг не применял.

Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

Противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На одном из участков враг также применил противотанковые ракетные комплексы.

Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Счастье, Трехизбенка и Крымское (Луганское направление), Майорск и Новгородское (под Горловкой), Пески, Красногоровка и Марьинка (под Донецком), Богдановка, Гнутово, Лебединский, Водяное и Широкино (Мариупольское направление).

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил не допущено. По данным разведки, в течение суток один оккупант уничтожены и еще двое – ранены.

Утром враг обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Водяного из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь среди украинских военнослужащих нет.

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Напомним, сутками ранее оккупанты 20 раз открывали огонь по позициям наших войск, однако запрещенное "Минском" оружие противник не применял. При ведении боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Ответным огнем два боевика было уничтожены, еще двое – ранены.

2 сентября боевики обострили ситуацию на Донбассе и понесли заслуженные потери. Оккупанты 16 раз открывали огонь по украинским военным. ВСУ потеряли ранеными и травмированными восемь человек, у противника – девять "300-х" и "200-х".

1 сентября, оккупанты 11 раз открывали огонь по позициям наших войск. Запрещенное "Минском" вооружение противник при этом не применял, но все равно нарвался на "ответку" – три боевика были уничтожены, еще двое ранены.
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Источник:

"Сегодня"

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