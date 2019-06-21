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Число купальщиков, подхвативших инфекцию в озере на Луганщине, достигло 40 человек

21 июня, 11:58

Большинство из них – дети

Количество заболевших острой кишечной инфекцией, связанной с отдыхом на озере Песочное в  Рубежном Луганской области, составило 40 человек. Из них 33 — это дети.

Об этом сообщает Нацполиция.

Ранее сообщалось о 38-ми пострадавших.

По данному факту возбуждено два уголовных производства по ст. 325 УК Украины "Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений" и ст. 242 УК Украины "Нарушение правил охраны вод". Следственные действия продолжаются.

Больным оказывается медицинская помощь, их здоровью ничего не угрожает.

Сейчас озеро временно закрыто для посещения. Сегодня ожидаются результаты анализа проб воды из озера.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что во львовском ресторане "Озон" отравились десятки людей. В заведении был назначен комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Кроме того, недавно во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу и Новояворовскую центральную районную больницу после празднования свадьбы в одном из львовских ресторанов попали 47 человек.

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Тег полиция, озеро, инфекция, Луганская область

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