Дончане рассказали о лжи и лицемерии боевиков перед "выборами"

Жители Донецка признались, что не устают удивляться, насколько лицемерными оказались захватчики их города и других населенных пунктов Донбасса и рассказали о лжи боевиков перед "выборами".

"Да, мы – анклав, гетто, концлагерь – назовите, как хотите. И это все прекрасно понимают, даже совсем выжившие из ума дряхлые старики. Но при этом все равно кто-нибудь обязательно будет рассказывать о "государстве ДНР", где вот-вот поднимется экономика, где соблюдается конституция, верховенство права и прочие малознакомые этим людям слова", – отметил житель Донецка Александр Юрин.

В то же время, по его словам, горожане "должны ходить постоянно с паспортами, в любой момент патруль может остановить и обыскать".

"Про комендантский час уже молчу. Про блокпосты – тоже. О том, что творилось перед так называемыми "выборами" и говорить не хочу. Угрозы, шантаж, обязаловка, бюджетники несчастные – заставляли идти на "выборы" всеми способами. В общем, да, процветает наше самое демократическое в мире гетто. Это сарказм, как вы понимаете…" – добавил он.

При этом больше всего боевики поливают грязью происходящее на подконтрольной части Украины: в газетах и на телевидении ведущие из кожи вон лезут, чтобы представить страну в черном цвете, рассказать об очередном "холодоморе", голоде, дефолте, разгуле преступности в Украине. Но при этом людей, желающих выехать на подконтрольные территории, меньше не становится.

"Я вам больше скажу: те, кто громче всех хает Украину – у тех больше всего интересов там. Родня, недвижимость – однозначно. Как бы они не пугали людей – электронные пропуска у них есть, и они ездят туда преспокойно. Везут оттуда и бытовую технику, и продукты, и пенсии переоформленные – чтобы здесь, в Донецке, продолжать поливать грязью страну. Это лицемерие и мрак, по-другому не назовешь!" – уверен житель Горловки Андрей.

Рапортуя о собственных "достижениях" на ниве государственного строительства, представители оккупационных властей забывают рассказать об обратной стороне это "медали": анонсированные и широко разрекламированные как достижение 10-процентные надбавки к пенсиям и зарплатам бюджетников обернулись снятием надбавочных денег у медиков, учителей и даже самих боевиков.

"Начали в ноябре с 4 числа получать пенсии – никто не похвастался новой суммой. Сколько было раньше – столько и получили, в среднем – 3500-4000 рублей (около 2-2,5 тысяч грн.). Учителя взвыли, им почти 15% сняли, воякам и того больше – чуть ли не треть", – говорит макеевчанка Юлия.

По ее словам, "в больницах страшный дефицит врачей и медсестер, а скоро их совсем не будет с такими зарплатами".

"Но зато как кричали о повышении пенсий, как крутили по телевизору сюжеты – а на деле пшик. Как и всегда…", – рассказала она.

В преддверии "выборов" на оккупированных территориях были торжественно снижены цены на бензин. Лицемерное "правительство ДНР"" только что не устроило праздник в честь этого события, но через несколько дней цены на топливо вернулись к прежним показателям, и объяснить народу, что это означает, никто не удосужился.

"А самое любимое у них – шиковать коммунальными платежами. Постоянно говорят: у нас в Донецке тарифы меньше, чем в Украине. Прямо не жизнь, а благодать. А то что система вся трухлявая и никто не чинит – не говорят. Что отключения электричества начались, отопление не всем включили, вода по часам на окраинах – молчат", – возмутилась жительница Донецка Марина Ходор.

Также она добавила, что "не в цифрах же дело, а в доле, какую часть своей зарплаты мы отдаем за коммуналку".

"При моей зарплате в 6600 рублей я плачу в месяц 1000 за свою трешку в "хрущевке". И на оставшиеся деньги пытаюсь прожить месяц. Моя подруга в Харькове оформила субсидию и платит гривен 500, и зарплата у нее – 5000 грн. На нее можно спокойно прожить, питаясь не только картошкой. В Донецке нет субсидий, зато есть постоянные угрозы, что за долги отберут квартиры, подадут в суд и прочие "прелести", – рассказала она.

Дончане признались, что до сих пор не могут понять, как можно одновременно вести боевые действий и проводить нескончаемые празднества по поводу и без, постоянно обещать, что вот-вот Россия признает донецкие и луганский "анклавы" и тогда "уж заживем" – и при этом втихомолку делать украинские биометрические паспорта?

Громко ругать все, что происходит в Украине, заявлять, что "такой страны нет", смеяться над насущными проблемами украинцев – а потом слезно просить привезти лекарство украинского производства или помочь с оформлением украинского свидетельства о рождении ребенка.

"Лицемерные твари кричат, что заботятся о детях и стариках, а сами сделали все, чтобы у нас не работали гуманитарные организации. Запретили работать в Донецке Фонду Ахметова, который единственный кормил всех этих бабушек-дедушек и детей, когда вообще у людей не было ни денег, ни продуктов. А сейчас что, появились из ниоткуда? Нет, только выкручиваться людям стало в тысячу раз сложней", – размышляет житель Донецка Константин.

Дончане уверены, что не смогут простить оккупантам потерянные годы, смерти близких, разрушенные дома и судьбы, а также лицемерие и пирушки "во время чумы", окончательно превращающие жизнь дончан в ад.

Отметим, что ранее мы писали о том, как президент Украины Петр Порошенко призвал украинцев, вынужденных проживать на оккупированных территориях Донбасса, не идти на псевдовыборы.

Напомним, ранее жители Донецка рассказали "Сегодня", что на "избирательные участки" пришло очень немного людей, и большинство из них – для того, чтобы купить дешевые овощи, выставленные на продажу на ярмарках возле мест "голосования".

Также мы писали о том, что в оккупированных районах Луганской области на псевдовыборах главные очереди собирались не возле "избирательных урн", а на продуктовых ярмарках.