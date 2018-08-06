Евросоюз поможет Украине восстанавливать Донбасс

Украина приветствует готовность Европейского Союза присоединиться к восстановлению освобожденных территорий в Донецкой и Луганской областях, отметил на своей странице в Facebook президент Украины Петр Порошенко.

"На саммите Украина-ЕС мы договорились о запуске моей инициативы относительно "патронажа" со стороны заинтересованных государств – членов ЕС над отдельными городами и районами этих территорий для реализации проектов адресной помощи на восстановление инфраструктуры, экономического развития, обеспечения нормальной жизнедеятельности общин", – рассказал глава государства.

Отметим, ранее премьер-министр Гройсман рассказал, как нужно восстанавливать Донбасс. В планах не только восстановление инфраструктуры, но и социальная поддержка и помощь предпринимателям.

Ранее сообщалось, что правительства Канады и Швеции в рамках Целевого фонда многих партнеров выделили 2 млн долларов на восстановление Донбасса.Средства будут администрироваться Всемирным банком в соответствии с приоритетами, определенными Государственной целевой программой "Восстановление и развитие мира в восточных регионах Украины".

Напомним, вице-президент Европейской Комиссии – высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что Евросоюз готов делать больше в направлении восстановления Донбасса.