Россия ограничит поставки техники боевикам на Донбасс: стала известна причина

На оккупированные территории приехала проверки из РФ и увиденное разозлило россиян

Фото: AFP

У боевиков снова проблема с водителями на бронетехнику. Оккупанты в срочном порядке садят за "руль" неподготовленный личный состав, что приводит к порче техники. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Командование российских оккупационных войск пытается в авральном порядке решить проблему неукомплектованности соединений и частей "1 и 2 АК ВС РФ" наводчиками-операторами и механиками-водителями боевых машин.

В то же время, по результатам проверки комиссиями ВС РФ положения дел в подразделениях признана неудовлетворительной организованная в учебных центрах ускоренная подготовка военнослужащих по указанным специальностям, что привело к выводу из строя большого количества военной техники вследствие грубых нарушений правил ее эксплуатации неподготовленным личным составом.

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"В связи с этим принято решение временно ограничить поставки новой техники из России и ужесточены требования к командованию российских оккупационных войск по ремонту вооружения и военной техники на производственных мощностях предприятий временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях", – сообщает разведка.

Как сообщали новости "Сегодня", проблемы с комплектацией войск у врага давно существует. Недавно стало известно, что оккупанты в войска набирают больных и пожилых. Кроме того, оккупационные администрации собрались провести "перепись" населения на оккупированных территориях, но не просто так.

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