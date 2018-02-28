Группа риска: стало известно, кем заинтересовались боевики на Донбассе
Противник активизировал фильтрационные мероприятия
Боевики из т.н. "правоохранительных органов "ДНР" активизировали фильтрационные мероприятия. Об этом сообщает группа экспертов "Информационное сопротивление".
По данным экспертов, данные мероприятия касаются лиц, проживающих на контролируемой т.н. "ДНР" территории и имеющих постоянные контакты или родственные связи на подконтрольной Украине территории.
"При этом в "особую группу риска" попадают лица, родственники которых проходят службу в СБУ, ВС Украины, Национальной гвардии, Национальной полиции и других силовых органах. Наблюдаются отдельные случаи задержания таких лиц, их многочасовые допросы, в том числе с использованием приемов психологического и физического воздействия", – рассказали в ИС.
Ранее сообщалось, что в течение дня 27 февраля в районе проведения АТО наблюдалась дальнейшая активность боевиков. В частности, агрессор продолжал применять по позициям защитников Украины минометы различных калибров.
Ранее возле оккупированного Докучаевска Донецкой области украинские воины уничтожили вражескую БМП, которая выехала на разведку.
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