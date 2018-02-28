Группа риска: стало известно, кем заинтересовались боевики на Донбассе

Сегодня, 10:12

Противник активизировал фильтрационные мероприятия

Фото: AFP
Фото: AFP

Боевики из т.н. "правоохранительных органов "ДНР" активизировали фильтрационные мероприятия. Об этом сообщает группа экспертов "Информационное сопротивление".

По данным экспертов, данные мероприятия касаются лиц, проживающих на контролируемой т.н. "ДНР" территории и имеющих постоянные контакты или родственные связи на подконтрольной Украине территории.

"При этом в "особую группу риска" попадают лица, родственники которых проходят службу в СБУ, ВС Украины, Национальной гвардии, Национальной полиции и других силовых органах. Наблюдаются отдельные случаи задержания таких лиц, их многочасовые допросы, в том числе с использованием приемов психологического и физического воздействия", – рассказали в ИС.

Ранее сообщалось, что в течение дня 27 февраля в районе проведения АТО наблюдалась дальнейшая активность боевиков. В частности, агрессор продолжал применять по позициям защитников Украины минометы различных калибров.

Ранее возле оккупированного Докучаевска Донецкой области украинские воины уничтожили вражескую БМП, которая выехала на разведку.
боевики, контакты, родственники, ДНР
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