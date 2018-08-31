Кремль подписал приговор своим террористам еще в 2014 году: Турчинов прокомментировал убийство Захарченко

Сегодня, 22:45

Лидер боевиков погиб в результате взрыва в ресторане в Донецке

Александр Турчинов. Фото: СНБО
Александр Турчинов. Фото: СНБО

Гибель главаря "ДНР" Александра Захарченко была неизбежной, ибо Кремль подписал приговор всем своим террористам и оккупантам на Донбассе еще в 2014 году. Об этом сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов на свой странице в Facebook.

"Этот грязный круг обречен на самоуничтожение. Из них, кого и за что убивают – вопрос риторический. А приговор им всем подписали в Кремле еще в феврале 2014", – написал Турчинов.

Политик отметил, что на оккупированном Донбассе сформировалась взрывная уголовное смесь из гопников, воров, насильников, наемников, российских спецслужб и российских военных, а их всегда ждет "один конец".

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Напомним, сегодня, 31 августа, главарь так называемой "Донецкой народной республики" Александр Захарченко погиб в результате взрыва в ДонецкеВзрыв произошел сегодня в ресторане "Сепар". Как известно на данный момент, на место инцидента прибыли машины экстренных служб, правоохранители и врачи скорой помощи.

Как рассказали в СБУ, гибель Захарченко может быть связана с криминальным переделом собственности в т.н. "ДНР". При этом в украинской спецслужбе не исключили и версию о том, что Захарченко стал "слишком неудобным" для Кремля, и его убрали по указке из Москвы.
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