Появились последние кадры с Захарченко

Сегодня, 22:41

За день до взрыва главарь боевиков поминал Кобзона


В интернете появились последние кадры с еще живым главарем так называемой "ДНР" Александром Захарченко.

По данным Telegram-канала Life Shot, накануне вечером лидер боевиков возложил цветы к памятнику Иосифу Кобзону, который скончался в четверг.

Как видно на видео, следом за Захарченко следует его вооруженная свита.

Напомним, сегодня, 31 августа, главарь так называемой "Донецкой народной республики" Александр Захарченко погиб в результате взрыва в ДонецкеВзрыв произошел сегодня в ресторане "Сепар". Как известно на данный момент, на место инцидента прибыли машины экстренных служб, правоохранители и врачи скорой помощи.

Как рассказали в СБУ, гибель Захарченко может быть связана с криминальным переделом собственности в т.н. "ДНР". При этом в украинской спецслужбе не исключили и версию о том, что Захарченко стал "слишком неудобным" для Кремля, и его убрали по указке из Москвы.

Кроме того, причины и поводы для убийства Захарченко в комментарии сайту "Сегодня" объяснил военный обозреватель, координатор группы "Информационное Сопротивление" Юрий Карин.

По мнению военного обозревателя, это связано с тем, что в будущем Путин планирует привести к власти пророссийского президента Украины и организовать прямые переговоры с марионетками Кремля на Донбассе.
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