Электромеханик, торгаш и захватчик: кем был главарь боевиков Захарченко

В пятницу вечером, 31 августа, в российские СМИ от источников в среде боевиков стали поступать сообщения о том, что главарь так называемой "Донецкой народной республики" Александр Захарченко погиб в результате взрыва в оккупированном Донецке.

Взрыв произошел в ресторане "Сепар". Также пострадал глава "минфина" т.н. "ДНР" Александр Тимофеев ("Ташкент").

Сайт "Сегодня" собрал информацию о том, кем был погибший главарь боевиков "ДНР".

Известно, что Александр Владимирович Захарченко родился 26 июня 1976 в Донецке. Он – коренной житель этого города. Его мама – русская, а отец – украинец. Отец Захарченко тридцать пять лет проработал на шахте. Ранее министр соцполитики Андрей Рева говорил, что родители Захарченко живут на подконтрольной Украине территории и получают там пенсию.

Захарченко был женат. Вместе с супругой он воспитывал четверых сыновей.



После окончания школы Захарченко продолжил учебу в техникуме промышленной автоматики в Донецке. Его специальность – "горный электромеханик". Техникум он окончил с отличием и сразу начал работу по специальности. Позже он поступил в Донецкий юридический институт МВД, однако не окончил его.

Первое место работы Захарченко – шахта, где он сумел стать электромехаником шестого разряда. Уйдя с шахты, Захарченко занялся бизнесом, который был связан с угольной сферой. По другой информации, коммерческая деятельность была связана с торговлей курятины. По его словам, он руководил достаточно большим коллективом. Открытые источники сообщают, что Захарченко в 2006-ом году возглавлял Торговый Дом "Континент".

В 2010-ом году в городе был образован филиал харьковской общественной организации под названием "Оплот", которую возглавил именно Захарченко.

В апреле 2014 года во время штурма здания Донецкой облгосадминистрации Александр Захарченко был в числе нападавших, по некоторым данным – возглавлял нескольких вооруженных человек. Согласно данным российских СМИ, он объяснил свои действия желанием озвучить требования к украинской власти. В частности, захватчики настаивали на проведении референдума о статусе Донецкой области.

В мае 2014 года боевики провозгласили независимость так называемой "Донецкой народной республики". Через пару дней там состоялись "выборы" так называемого "правительства". "Премьер-министром" стал гражданин России Александр Бородай, а вот Александра Захарченко назначили "военным комендантом Донецка".

В августе Александр Захарченко сменил на посту "премьер-министра" так называемой "ДНР" своего предшественника. СМИ сепаратистов сообщали, что его кандидатуру "поддержали единогласно".

В начале ноября 2014 года на оккупированных территориях Донецкой области выбирали главаря. Александр Захарченко стал "главой" самопровозглашенной республики. Согласно данным российских СМИ, за него "проголосовали" 765 тыс. человек, а это якобы 75% "избирателей" на оккупированных территориях области. Он "принял присягу" и получил "удостоверение главы "ДНР".

Напомним, причины и поводы для убийства Захарченко в комментарии сайту "Сегодня" объяснил военный обозреватель, координатор группы "Информационное Сопротивление" Юрий Карин.

По мнению военного обозревателя, это связано с тем, что в будущем Путин планирует привести к власти пророссийского президента Украины и организовать прямые переговоры с марионетками Кремля на Донбассе.