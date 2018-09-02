Ликвидация Захарченко: в Донецке пропали без вести 19 человек

Полсотни людей в городе в связи с гибелью лидера боевиков задержали

В оккупированном Донецке в связи с убийством главаря "ДНР" Александра Захарченко 19 человек пропали без вести. Об этом рассказал региональный координатор омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский, сообщает "РБК-Украина"

"19 без вести пропавших пока. А также около 50 задержанных, однако примерно 10 уже отпустили", – рассказал Лисянский.

Ранее мы писали о том, что в ОРДО боевики создали "оперативный штаб МГБ ДНР" для расследования смерти своего главаря Александра Захарченко и уже выбили "признания" у четырех задержанных.

Напомним, 31 августа главарь так называемой "Донецкой народной республики" Александр Захарченко погиб в результате взрыва в оккупированном Донецке.

Мы уже писали о том, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил уверенность в том, что гибель главаря донецких террористов Захарченко может вызвать новые террористические провокации со стороны России. Он убежден, что в Донецке действуют реальные преступники, которых поддерживают российские спецслужбы и военные.

Кроме того, глава СБУ Василий Грицак заявил, что украинская сторона не причастна к гибели Захарченко, а главной причиной его устранения могут быть разборки на коммерческой основе.



