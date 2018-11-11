МИД Украины: За "выборы" на Донбассе и срыв мирного процесса ответственность несет Россия

Министерство иностранных дел Украины выразило категорический протест в связи с попытками России провести псевдовыборы на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины. Об этом говорится в официальном заявлении МИДа.

"Попытка России оправдать, организовать и потом легитимизовать процесс фейкового "голосования" на оккупированном Донбассе является вопиющим нарушением норм и принципов международного права, украинского законодательства, а также суверенитета и территориальной целостности Украины", – говорится в сообщении.

Дипломаты напомнили также, что "Россия, как сторона вооруженного конфликта на Донбассе и подписант Минских договоренностей, в очередной раз фундаментально нарушила свои обязательства".

"Подчеркиваем, что результаты этих псевдовыборов являются юридически ничтожными, не создают никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом. Легитимные выборы на Донбассе могут быть проведены лишь в полном соответствии с украинским законодательством и стандартами ОБСЕ", – подчеркнули в МИД.

Также в документе выражается благодарность международным партнерам за подтверждение их постоянной поддержки суверенитету и территориальной целостности Украины.

Дипломаты заявили, что считают возмутительным то, что "Россия игнорировала четкую позицию международного сообщества, которое осудило организацию фейковых "выборов" и призвало к их отмене".

"Россия несет полную ответственность за эти незаконные действия и разрушительные последствия для мирного процесса. Призываем международное сообщество к ужесточению политического и экономического давления на Кремль, а также к введению новых санкций против страны-оккупанта и лиц, которые принимали непосредственное участие в организации этих бутафорских "выборов", – резюмировал МИД.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко обратился к жителям оккупированных районов Донбасса с призывом не отдавать свои голоса оккупантам.