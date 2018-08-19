Боевики лишились сигарет и спиртного: на Донбассе перехвачена контрабанда на 600 тысяч гривен

На линии разграничения сторон на Донбассе нашли брошенный автомобиль с товарно-материальными ценностями на общую сумму 642 тысячи гривен. Об этом сообщается на странице операции Объединенных сил в Facebook.

"Вчера, 18 августа, около 21:00 сотрудники спецподразделения налоговой милиции ГФС Украины совместно с военнослужащими одной из механизированных бригад Вооруженных Сил Украины из состава Объединенных сил в районе населенного пункта Верхнеторецкое, в поле неподалеку линии разграничения, заметили только что брошенный автомобиль АЗЛК 2141 и двух неизвестных мужчин , которые бросились в направлении оккупированной территории Украины", – говорится в сообщении.

При осмотре данного автомобиля сотрудники ГФС Украины обнаружили 5 тысяч пачек табачных изделий и 1,5 тысячи литров жидкости с характерным запахом спирта, которые после проведенных мероприятий были перемещены из района боевых действий в безопасное место, где следственная оперативная группа ГФС Украины составила протокол.

Ранее разведка ООС задержала контрабандисток, которые пытались переправить через линию соприкосновения аксессуары для мобильных телефонов.

Также в Донецкой области пограничники задержали гражданина Украины, который пытался перевезти на неподконтрольную Украине территорию дорогие телефоны и смарт-часы.

Напомним, правоохранители Объединенных сил разоблачили и задержали несовершеннолетнего участника незаконного вооруженного формирования "ДНР", который патрулировал улицы города Часов Яр с автоматом.