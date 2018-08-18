На Донбассе активизировались российские казаки: что происходит на передовой

На Донбассе происходит ротация российских казаков. На этой неделе их заметили на позициях противника в районе поселка Спартак, это пригород оккупированного Донецка. Несколько диверсионных групп пытались подобраться к украинским армейцам, но безуспешно. Журналист "Сегодня" Юрий Гула вернулся с передовых позиций возле Донецкого аэропорта и рассказал о ситуации.

Ранним утром, пока враг дремлет, корреспондент с украинским командиром отправились к Донецкому аэропорту.

"Сотни тонн искореженного металла, разбитая техника, под ногами гильзы. Картина как будто из голливудского боевика. Но это – позиции наших армейцев вблизи Авдеевки. Отсюда до Донецкого аэропорта всего пара километров", – рассказывает Юрий Гула.

Сам аэропорт видно невооруженным глазом. От терминала остался только скелет. Как рассказывают украинские военные, боевики стреляют из дальних помещений аэропорта, поэтому услышать выход снаряда тяжело и заметить передвижение сложно. Даже в подзорную трубу.

Вечером на этих позициях не бывает спокойно. Боевики используют в основном 7,62-мм пулеметы Калашникова и крупнокалиберные пулеметы. Обстреливают со всех позиций.

А под прикрытием стрелкового оружия в посадку заходят диверсанты. Армейцы говорят, что по радиоперехвату узнали – это российские казаки. Они приехали на ротацию всего четыре дня назад.

"Они работают по два-три человека, чтобы их было малозаметно. Они пробуют искать наши слабые места, но всегда мы ловим в тепляки, ночники и стараемся их отбить", – рассказывают военные.

Только на этой неделе боевики пытались прорваться трижды. Безуспешно.

Напомним, согласно официальным даннымза 17 августа, боевики на Донбассе 40 раз обстреляли позиции украинских войск, в том числе один раз из тяжелого вооружения. Обстрелы осуществлялись по защитникам Крымского, Новозвановки, Новолуганского, Луганского, Марьинки, Красногоровки, Невельского, Новомихайловки, Чермалыка, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино. Наряду с этим, боевики обстреляли из минометов калибром 82-мм защитников Чермалыка.

По итогам 100 дней в подразделениях российско-террористических войск были ликвидированы 256 боевиков и 427 наемников получили ранения различной степени тяжести".