На Донбассе активизировались российские казаки: что происходит на передовой

Сегодня, 22:58

Диверсанты работают группами по два-три человека


На Донбассе происходит ротация российских казаков. На этой неделе их заметили на позициях противника в районе поселка Спартак, это пригород оккупированного Донецка. Несколько диверсионных групп пытались подобраться к украинским армейцам, но безуспешно. Журналист "Сегодня" Юрий Гула вернулся с передовых позиций возле Донецкого аэропорта и рассказал о ситуации.

Ранним утром, пока враг дремлет, корреспондент с украинским командиром отправились к Донецкому аэропорту. 

"Сотни тонн искореженного металла, разбитая техника, под ногами гильзы. Картина как будто из голливудского боевика. Но это – позиции наших армейцев вблизи Авдеевки. Отсюда до Донецкого аэропорта всего пара километров", – рассказывает Юрий Гула.

Сам аэропорт видно невооруженным глазом. От терминала остался только скелет. Как рассказывают украинские военные, боевики стреляют из дальних помещений аэропорта, поэтому услышать выход снаряда тяжело и заметить передвижение сложно. Даже в подзорную трубу.

Вечером на этих позициях не бывает спокойно. Боевики используют в основном 7,62-мм пулеметы Калашникова и крупнокалиберные пулеметы. Обстреливают со всех позиций.

А под прикрытием стрелкового оружия в посадку заходят диверсанты. Армейцы говорят, что по радиоперехвату узнали – это российские казаки. Они приехали на ротацию всего четыре дня назад.

"Они работают по два-три человека, чтобы их было малозаметно. Они пробуют искать наши слабые места, но всегда мы ловим в тепляки, ночники и стараемся их отбить", – рассказывают военные. 

Только на этой неделе боевики пытались прорваться трижды. Безуспешно.

Напомним, согласно официальным даннымза 17 августа, боевики на Донбассе 40 раз обстреляли позиции украинских войск, в том числе один раз из тяжелого вооружения. Обстрелы осуществлялись по защитникам Крымского, Новозвановки, Новолуганского, Луганского, Марьинки, Красногоровки, Невельского, Новомихайловки, Чермалыка, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино. Наряду с этим, боевики обстреляли из минометов калибром 82-мм защитников Чермалыка.

По итогам 100 дней в подразделениях российско-террористических войск были ликвидированы 256 боевиков и 427 наемников получили ранения различной степени тяжести".
Донбасс, спартак, боевики, казаки, диверсанты, украинские военные, Донецкий аэропорт

Вы сейчас просматриваете новость "На Донбассе активизировались российские казаки: что происходит на передовой". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Ангела Меркель и Владимир Путин. Фото: AFP

До 1 сентября есть шанс продвинуть перемирие на Донбассе - Меркель

Сегодня, 20:44

Несмотря на Минские соглашения, разведение сил не работает в полной мере

Донбасс

Скриншот из видео

На Донбассе задержали несовершеннолетнего боевика

Сегодня, 15:29

15-летний парень патрулировал улицы с автоматом
Загрузка...

Донбасс

Фото: facebook.com/pressjfo.news

На Донбассе возле покинутой базы отдыха обнаружили взрывоопасный схрон

Сегодня, 12:44

Правоохранители среди прочего изъяли три РПГ, четыре гранаты и две тротиловые шашки

Лонгриды

Пленник "ДНР" Станислав Васин: год в Изоляции

Сегодня, 09:52

Станислав Асеев, известный под псевдонимом "Васин", был одним из немногих, кто оставался в оккупированном Донецке и рассказывал Украине, что там происходит
Загрузка...