"Выслеживали, чтобы убить": новые подробности гибели Червоной и Милютина на Донбассе
Обстрел армейских позиций начался после обеда и продолжался почти три часа, боевики били из тяжелых минометов и гаубиц
Во вторник, в зоне ООС погибли двое бойцов. Тело пулеметчицы Яны Червоной из блиндажа, в который попал снаряд, вытащили вчера. Тело Александра Милютина нашли только сегодня
Обстрел армейских позиций начался после обеда и продолжался почти три часа. Боевики били из тяжелых минометов и гаубиц. Два снаряда попали прямо в блиндаж, где находились младший сержант Александр Милютин и старший солдат Яна Червона. Командир батальона убежден, враг почему-то охотился именно на них.
"Обстрел 120-мы минометами велся по всей позиции, а гаубицы били именно по тому месту, где находилась Яна Червоная", – говорит Вячеслав Власенко, командир 46 отдельного штурмового батальона "Донбасс Украина".
По словам побратимов, у Яны и Александра не было ни единого шанса.
Бывшая волонтер, пулеметчица Яна Червона, с позывным "Ведьма", была известна всей стране. Командование не раз пыталось перевести Яну в штаб, но она видела себя только на передовой. Говорила, боится пропустить наступление. И очень скучала за своими детьми – десятилетним Виталькой и восьмилетней Викой.
Ровно через две недели Яне Червоной должно было исполниться сорок лет. Прощаться с ней будут завтра, в родном Харькове. Александра Милютина похоронят в Бахмуте.
Напомним, сегодня мы уже показывали фото взорванного блиндажа, в котором погибли бойцы. В то же время командир батальона "Донбасс" Вячеслав Власенко с позывным "Филин" заявлял, что в укрытие украинских воинов попал 152-мм артиллерийский снаряд.
Как сообщал штаб Объединенных сил, 2 апреля на фронте было "жарко". Боевики на Донбассе 15 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом 14 раз применили запрещенное "Минском" вооружение, израсходовав 103 боеприпаса калибров 152, 120 и 82 мм. Но и наши воины не остались в долгу. В результате боев
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