На Донбассе боевики схлопотали жесткую "ответку" от ВСУ: шесть оккупантов ранены

Из-за вражеских обстрелов ранения получили двое украинских военнослужащих

Фото: Сегодня

За прошлые сутки, 20 июля, на Донбассе пророссийские боевики 26 раз обстреляли позиции ВСУ, в том числе и из запрещенного "Минском" вооружения. Двое военнослужащих получили ранения, сообщили в пресс-центре ООС.

"20 июля вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 26 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 12 раз – с применением запрещенного минского соглашениями оружия – артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Также, противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, противотанковых ракетных комплексов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг 13 раз обстрелял позиции Объединенных сил. Вблизи Гранитного велся огонь из стрелкового оружия, а у Лебединского – из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. Неподалеку Песков стреляли из миномета калибра 82 мм и подствольного гранатомета. Окраина Талаковки дважды попала под обстрел из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Два раза в районе Павлополя боевики применили станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Вблизи Новотроицкого ударили из автоматического гранатомета, а у Красногоровки – из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. Неподалеку Водяного стреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Окраина Богдановки попала под огонь из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. В районе Пищевиков оккупанты ударили из крупнокалиберного пулемета, а вблизи Марьинки – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 13 раз. Дважды у Счастья российские наемники ударили из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. В районе Артема велся огонь из крупнокалиберного пулемета. Еще четыре обстрела из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия были зафиксированы неподалеку Новолуганского. Дважды по окраине Луганского боевики ударили из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, противотанковых ракетных комплексов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Попасной стреляли из миномета калибра 120 мм и станкового противотанкового гранатомета. У Новоалександровки враг применил минометы калибра 120 и 82 мм, а в районе Екатериновки – автоматический гранатомет и крупнокалиберный пулемет. Неподалеку Новозвановки велся огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм.

"В результате вражеских обстрелов два военнослужащих получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям. По данным разведки, 20 июля шестеро оккупантов получили ранения", - рассказали в ООС.

Напомним, что ранее сообщалось, что Россия перебросила на оккупированный Донбасс профессиональных снайперов.

Отметим, на фронте бойцы Объединенных сил не оставляют провокации боевиков без ответа и продолжают наказывать врага за обстрелы. Как сообщали новости "Сегодня", в результате блестящей операции ВСУ уничтожили артиллерию боевиков.

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