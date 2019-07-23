На Донбассе боевики снова обстреляли украинских военных
Потерь с украинской стороны не зафиксировано
Незаконные вооруженные формирования с начала суток во вторник один раз нарушили режим тишины в зоне проведения операции объединенных сил, сообщает пресс-центр штаба ООС.
"С начала текущих суток Вооруженные силы Украины соблюдают устойчивый режим прекращения огня, тогда как вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники один раз нарушили бессрочный запрет на использование какого-либо оружия. Противник открывал огонь по нашим защитникам из автоматического гранатомета и стрелкового оружия", – говорится в вечерней сводке на странице ООС в Фейсбуке.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил один обстрел позиций объединенных сил неподалеку н.п.Луганское из направления Нижнее Лозовое.
Потерь с украинской стороны не зафиксировано.
С начала перемирия (с 00:01 21 июля) это первый зафиксированный обстрел со стороны НВФ.
Напомним, что на последних переговорах в Минске Украина заключила перемирие с боевиками, благодаря чему 22 июля оккупанты ни разу не нарушили "режим тишины" на Донбассе.
В то же время, днем ранее оккупанты один раз открыли огонь по позициям ВСУ, а также два украинских военнослужащих погибли и еще двое получили ранения, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве.
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