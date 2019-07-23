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На Донбассе боевики снова обстреляли украинских военных

23 июля, 20:33

Потерь с украинской стороны не зафиксировано

Фото: Getty Images

Незаконные вооруженные формирования с начала суток во вторник один раз нарушили режим тишины в зоне проведения операции объединенных сил, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"С начала текущих суток Вооруженные силы Украины соблюдают устойчивый режим прекращения огня, тогда как вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники один раз нарушили бессрочный запрет на использование какого-либо оружия. Противник открывал огонь по нашим защитникам из автоматического гранатомета и стрелкового оружия", – говорится в вечерней сводке на странице ООС в Фейсбуке.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил один обстрел позиций объединенных сил неподалеку н.п.Луганское из направления Нижнее Лозовое.

Потерь с украинской стороны не зафиксировано.

С начала перемирия (с 00:01 21 июля) это первый зафиксированный обстрел со стороны НВФ.

Напомним, что на последних переговорах в Минске Украина заключила перемирие с боевиками, благодаря чему  22 июля оккупанты ни разу не нарушили "режим тишины" на Донбассе.

В то же время, днем ранее оккупанты один раз открыли огонь по позициям ВСУ, а также два украинских военнослужащих погибли и еще двое получили ранения, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве.


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Тег Донбасс, ВСУ, боевики, обстрел, ООС, хлебное перемирие

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