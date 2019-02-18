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На Донбассе боевики снова применили "запрещенное" оружие, ранен украинский боец

Сегодня, 00:18

Потери противника уточняются

Фото: AFP
На Донбассе боевики снова применили "запрещенное" оружие, ранен украинский боец //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/191/53e/5c619153e3da1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/191/53e/5c619153e3da1.jpg Донбасс Потери противника уточняются

Российские оккупационные войска с начала суток совершили 6 обстрелов позиций Объединенных сил, и почти все – из запрещенного Минскими соглашениями оружия.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"В течение текущих суток, в период с 00.00 до 18.00, противник обстрелял позиции наших войск шесть раз. При этом зарегистрировано пять случаев применения вооружения, запрещенного Минскими договоренностями", – отмечается в вечерней сводке.

В частности, уточнили в пресс-центре, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли позиции защитников Лебединского из минометов калибра 120 и 82 мм, минометов калибра 120 мм и вооружения боевой машины пехоты БМП-1 открывали огонь возле поселка Пески.

Украинских воинов вблизи Водяного боевики обстреляли из минометов калибра 82 мм, а второй раз – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Наши позиции под Павлополем попали под огонь крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Кроме того, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял позиции украинских защитников вблизи Катериновки из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.

Как отмечается, в результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.

"Обороняющиеся подразделения в ответ подавляли вражеский огонь путем применения дежурных огневых средств. Потери противника уточняются", – отмечают в штабе.

Ранее стало известно, что 17 февраля на Светлодарском направлении, в районе выполнения боевых задач одного из батальонов, который входит в состав Вооруженных сил Украины, враг совершил попытку выхода диверсионно-разведывательной группы, которая должна была атаковать наши позиции. Украинские бойцы вовремя заметили вражеских диверсантов. Нападение врага было отбито, один из оккупантов взят в плен. Его допрашивают сотрудники соответствующих подразделений Объединенных сил.

А за несколько часов до этого пророссийские боевики обстреляли в районе поселка Майское автомобиль наблюдательной группы украинской стороны СЦКК. Огонь велся из станкового противотанкового гранатомета в направлении Доломитное-Майское. 

Также украинская сторона СЦКК сообщила об обстрелах незаконными вооруженными формированиями (НВФ) на Донбассе беспилотных летательных объектов Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ

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Тег Донбасс, ранение, боевики, обстрел, военный, минские соглашения, тяжелое вооружение

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