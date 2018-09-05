На Донбассе боевики усилили обстрелы: два бойца ВСУ ранены

С начала сегодняшнего дня на Донбассе боевики 11 раз обстреляли украинские позиции, ранения получили два бойца ВСУ. Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

"В течение текущих суток, от 7 до 18 часов российские оккупационные войска существенно увеличили количество обстрелов и 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В частности, боевики обстреляли позиции в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Золотое, Чермалык, Водяное, Гнутово и Лебединское.

"В случае угрозы жизни военнослужащих командиры принимали решение на осуществление огневого воздействия на противника с целью заставить его прекратить обстрел. Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", – рассказали в ООС.

Напомним, за прошлые сутки, 4 сентября, ситуация на Донбассе стала более напряженной, однако была вполне контролируемой. Российские оккупанты 24 раза открывали огонь по позициям наших войск.

А 3 сентября оккупанты 20 раз открывали огонь по позициям наших войск, однако запрещенное "Минском" оружие противник не применял. При ведении боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Ответным огнем два боевика было уничтожены, еще двое – ранены.