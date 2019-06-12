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ВСУ уничтожили пятерых разведчиков боевиков: появились подробности

12 июня, 14:54

Оккупационное командование попыталось скрыть большие потери оригинальным способом

Фото: Минобороны Украины

На Донбассе боевики продолжают нести потери. В результате боя украинские военные уничтожили пятерых разведчиков противника. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Оккупационные войска продолжают обстрелы позиций подразделений объединенных сил по инициативе командования "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ". В частности, на выполнение произвольного приказа командира одной из мотострелковых бригад "2-го АК" ("ЛНР") было спровоцировано перестрелку с подразделением Объединенных сил, вследствие которой погибли пять боевиков разведывательного подразделения противника.

"Установлено, что с целью сокрытия фактов боевых потерь, по распоряжению указанного командира бригады, погибшие были доставлены в местный морг в гражданской форме одежды и без документов", – сообщает разведка.

Как сообщал штаб Объединенных сил, 11 июня на Донбассе пророссийские боевики 24 раз обстреляли позиции ВСУ, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение. Враг бил из 122 мм артиллерии, минометов калибра 120 и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Но за такие действия боевики схлопотали "ответку" от ВСУ и понесли серьезные потери.

А тем временем у врага возникают проблемы с инженерным оборудованием территорий, которые он контролирует. Как мы писали, на своих же минах подорвались четверо российских военных из-за хаотичного минирования. Боевики в авральном порядке оборудуют минные поля, что приводит к тяжелым последствиям для самих же оккупантов.

Также новости "Сегодня" сообщали, что украинские военные уничтожили технику противника. Смотрите видео уничтожения грузовика и БМП боевиков:


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Тег Донбасс, разведка, ВСУ, боевики, потери

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