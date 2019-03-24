На Донбассе открыли КПВВ "Золотое"

Из-за регулярных обстрелов пропускной пункт был закрыт и долгое время боевики не давали его открыть

Фото: ГПСУ

На Донбассе открыли КПВВ "Золотое" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/749/b95/5c9749b95ebc7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/749/b95/5c9749b95ebc7.jpg 2019-03-24T11:11:57+02:00 Донбасс Из-за регулярных обстрелов пропускной пункт был закрыт и долгое время боевики не давали его открыть

Пограничники запустили работу контрольно-пропускного пункта въезда/выезда "Золотое", что который станет вторым местом пересечения линии разграничения в Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, что по решению командующего Объединенных сил пропуск лиц и транспортных средств через КПВВ "Золотое" с семи часов утра сегодняшнего дня восстановлено.

"Пограничники и другие правоохранители из состава Объединенных сил готовы к осуществлению пропускных операций. Сейчас ни один гражданин и транспортное средство через КПВВ "Золотое" не последовали", – сообщили в ГПСУ.

Напомним, что до сегодняшнего дня в Луганской области единственным пунктом пересечения (только пешим ходом) линии разграничения был КПВВ "Станица Луганская", который возобновил работу в сентябре 2018-го, так как "Золотое" не могли никак открыть длительное время из-за отказа боевиков т.н. "ЛНР". КПВВ "Золотое" был официально открыт 31 марта 2016 г. и работал только несколько часов из-за постоянных обстрелов. Это был единственный автомобильный пункт пропуска на линии разграничения в Луганской области.

Как сообщалось в сентябре прошлого года, из-за большой очереди на КПВВ "Станица Луганская" толпа затоптала пенсионерку. Отмечалось, что женщина получила перелом бедра.

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