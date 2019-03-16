На Донбассе закроется на ремонт КПВВ "Новотроицкое"
Пункт пропуска не будет работать на протяжении одного дня
В Донецкой области на ремонт закроется контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" – он не будет работать на протяжении одного дня, 17 марта.
Как стало известно, на КПВВ будут проводиться работы по оборудованию новых модулей паспортного и фискального контролю, навесов и мест для укрытия. Все это сделают, чтобы увеличить пропускную способность КПВВ.
В штабе Объединенных сил призвали граждан учесть это сообщение при планировании своих поездок. Также украинцев заверили, что уже 18 марта контрольный пункт пропуска возобновит свою работу.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что за один день, 15 марта, умерли сразу два украинца, которые пытались выехать с временно оккупированной территории. Представители Украины в Совместном центре контроля и координации тогда обвинили оккупантов в том, что они искусственно создают большие очереди на линии разграничения, что не позволяет оказать экстренную медицинскую помощь тем, кто в ней нуждается.
Также стоит напомнить о том, что ранее в пункте пропуска на Донбассе трагически умерла женщина, жившая в оккупированной Ждановке, 70-летняя Людмила Кахидзе, скончалась от сердечного приступа на блокпосту в Горловке. Кроме нее, в том же месте от сердечных приступов скончались еще три человека .
Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что по прибытии с временно оккупированной территории умерли двое граждан Украины, 65-летний мужчина и 79-летняя женщина.
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