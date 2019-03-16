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На Донбассе закроется на ремонт КПВВ "Новотроицкое"

Сегодня, 18:10

Пункт пропуска не будет работать на протяжении одного дня

На Донбассе закрыли на ремонт КПВВ "Новотроицкое"
На Донбассе закрыли на ремонт КПВВ "Новотроицкое". Фото: Сегодня
На Донбассе закроется на ремонт КПВВ "Новотроицкое" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/d1d/de3/5c8d1dde3f7a2.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/d1d/de3/5c8d1dde3f7a2.png Донбасс Пункт пропуска не будет работать на протяжении одного дня

В Донецкой области на ремонт закроется контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" – он не будет работать на протяжении одного дня, 17 марта.

Как стало известно, на КПВВ будут проводиться работы по оборудованию новых модулей паспортного и фискального контролю, навесов и мест для укрытия. Все это сделают, чтобы увеличить пропускную способность КПВВ.

В штабе Объединенных сил призвали граждан учесть это сообщение при планировании своих поездок. Также украинцев заверили, что уже 18 марта контрольный пункт пропуска возобновит свою работу.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что за один день, 15 марта, умерли сразу два украинца, которые пытались выехать с временно оккупированной территории. Представители Украины в Совместном центре контроля и координации тогда обвинили оккупантов в том, что они искусственно создают большие очереди на линии разграничения, что не позволяет оказать экстренную медицинскую помощь тем, кто в ней нуждается.

Также стоит напомнить о том, что ранее в пункте пропуска на Донбассе трагически умерла женщина, жившая в оккупированной Ждановке, 70-летняя Людмила Кахидзе, скончалась от сердечного приступа на блокпосту в Горловке. Кроме нее, в том же месте от сердечных приступов скончались еще три человека .

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что по прибытии с временно оккупированной территории умерли двое граждан Украины, 65-летний мужчина и 79-летняя женщина.

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Тег Донбасс, Новотроицкое, кпвв

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Сегодня

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