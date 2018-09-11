Причастный к катастрофе MH17 "Хмурый" и люди Суркова: в Донецк возвращается "старая банда"

Сегодня, 05:36

На Донбассе могут начаться бурные события после приезда старых главарей боевиков

Фото: архив
Фото: архив

В оккупированный Донецк после убийства главаря т.н. "ДНР" Александра Захарченко начинаются съежатся одиозные люди – российский кадровый военный Сергей Дубинский (псевдоним Петровский, позывной "Хмурый"), причастный к трагедии MH17, а также люди помощника президента РФ Владислава Суркова.

Так, пособник террористов Жучковский в своем Telegram-канале пишет о намерениях "Хмурого" посетить Донецк. Отметим, что Международная независимая расследовательская группа Bellingcat установила, что именно он организатор перевозки "Бука", который сбил малайзийский самолет.

"Хмурый планирует возвращение (или пока просто визит) в Донецк. Отставной российский военный, командующий Краматорским гарнизоном и заместитель Стрелкова во времена обороны Славянска, основатель и руководитель "ГРУ ДНР", – написал он.

1488507592-1243"Хмурый". Фото: bellingcat.com

Боевик напомнил, что Дубинский покинул Донбасс в 2015 году, когда его якобы вызвали на переговоры в РФ, а въезд обратно закрыли, а его "ГРУ ДНР" закрыли.

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А вот в российских СМИ пишут, что в Донецк уже прибыли старые кураторы Суркова с позывными Чайка и Патриот, которые "работали" на Донбассе в 2014–2015 годах. В России это все связывают с возможными переменами, которые могут быть не менее тех, как начиналась на востоке Украины "русская весна" в 2014 году.

Отметим, что в последнее время в т.н. "ДНР" и "ЛНР" ситуация накалилась. Еще в прошлом году убрали от власти Игоря Плотницкого, недавно отправили к "Гиви" и "Мторолле" Александра Захарченко, "Ташкент" с подельниками сбегает в Россию, а новым главарем в "ДНР" стал небезызвестный Пушилин, назначены "выборы" в непризнанных республиках. Так, координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук считает, что в Донецке шоу только начинается. По его мнению, на оккупированных территориях идет противостояние российских спецслужб – ФСБ и ГРУ.

Как заявлял второй президент Украины, переговорщик в Трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кучма, из-за "выборов в Л/ДНР" минскому процессу может прийти конец. Он уверен, что за этим решение стоит Москва, которая традиционно все отрицает.
Донецк, Донбасс, MH17, Хмурый, Сурков

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Источник:

"Сегодня"

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