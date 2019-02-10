Враг бил из запрещенного оружия, но был жестко наказан: ВСУ нанесли урон боевикам

Из-за новых атак противника не обошлось без потерь и у наших военных – в ООС сообщили подробности

Фото: Минобороны Украины

Враг бил из запрещенного оружия, но был жестко наказан: ВСУ нанесли урон боевикам //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/fb5/ad8/5c5fb5ad8ecad.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/fb5/ad8/5c5fb5ad8ecad.jpg 2019-02-10T07:25:15+02:00 Донбасс Из-за новых атак противника не обошлось без потерь и у наших военных – в ООС сообщили подробности

Боевики на Донбассе снова ударили из запрещенного вооружения, а всего за вчерашний день совершили 10 обстрелов позиций украинской армии. В результате боестолкновений потери были и у ВСУ, и у врага. Об этом сообщает штаб Объединенных сил.

Так, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы позиций наших защитников велись из минометов калибра 120 мм в районе поселка Пески, из минометов калибра 82 мм вблизи Авдеевки, из автоматических станковых гранатометов около Старогнатовки, со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия в районе села Павлополь, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи села Чермалык.

В зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял наши позиции дважды – из минометов калибров 120 и 82 мм, вооружения БМП-1, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе поселка Новотошковское. Из минометов 82-го калибра, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг бил вблизи Крымского, а из гранатометов различных систем и стрелкового оружия – в районе поселка Травневе.

В результате боевых действий три бойца ВСУ получили ранения. Ответным огнем украинские воины уничтожили двух оккупантов и двоих ранили. Также, по уточненным данным, 8 февраля украинские военные уничтожили одну боевую бронированную машину противника.

А тем временем офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" показывал видео уничтожения боевиков. Бойцы ООС решили отомстить противнику за регулярные обстрелы и ударили по собравшимся в одном месте нескольким боевикам ракетой из противотанкового ракетного комплекса.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Враг бил из запрещенного оружия, но был жестко наказан: ВСУ нанесли урон боевикам". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...