На Донбассе уничтожены очередные предатели Украины: появились их фото

Несколько любителей "русского мира" пополнили бесславную "бригаду-200"

Соцсети.

Офицер Вооруженных сил Анатолий Штефан "Штирлиц" показал очередных ликвидированных предателей Украины на Донбассе. Об этом он написал в Facebook.

Так, бесславную "бригаду-200" (уничтоженные боевики и российские наемники) 1 июля пополнил Сторожев с позывным "Марик" из Донецка. О его смерти стало известно только сейчас.

4 июля скончался Дмитрий Зинченко из "батальона территориальной обороны 1-го армейского корпуса ДНР". Он был ранен еще 26 июня в результате попадания мин в блиндаж в районе н.п. Васильевка. Его фото отсутствует.

На следующий день, 5 июля, был ликвидирован Валерий Гнездилов с позывным "Рэкит", который принимал участие в боевых действиях на Углегорско-Дебальцевском направлении зимой 2015 года. Сам он родом из Горловки.

7 июля был уничтожен Роман Захарченко из Маккевки.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно Анатолий Штефан назвал потери боевиков за июнь. Противник пополнял бесславную "бригаду-200" не только от пуль воинов ВСУ, но и "самоликвидировался" (нарушение мер безопасности, смерть в результате болезни, суицид).

А тем временем на фронте обстановка остается напряженной. В штабе Объединенных сил рассказывали, что 7 июля боевики 16 раз обстреляли позиции ВСУ, применяя при этом минометы 120 и 82 калибра гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В результате боевых действий погиб боец ООС, но ВСУ отомстили боевикам за гибель побратима.

Смотрите также видео, как ВСУ разнесли два "гнезда" боевиков, ударив по их позициям противотанковыми ракетами:

Видео: Facebook

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