На оккупированном Донбассе подтвердили случаи коронавируса

На оккупированной территории Донбасса подтвердились случаи инфицирования коронавирусом.
Об этом на брифинге заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
"Действительно, Служба внешней разведки и другие наши подразделения имеют информацию, что на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей уже есть зарегистрированные случаи распространения коронавируса", – сказал он.
Как выяснилось, первым пациентом стала женщина, которая вернулась из Китая через Москву.
"Ехала в микроавтобусе, и именно таким образом все произошло", – сказал Данилов.
Напомним, на Донбассе, где ранее обнаружили женщину, у которой подозревают коронавирус, пассажиров, ехавших с ней в автобусе из Москвы, отправили на карантин в одну из больниц Горловки.
Позже министр внутренних дел Арсен Аваков на выездном заседании Кабмина заявил о том, что в больнице Горловки находятся 12 человек с коронавирусом.
Отметим, что 12 марта инфекцию зафиксировали у двух украинцев – в Черновицкой и Житомирской областях.
Стоит добавить также, что первый случай коронавируса обнаружили у жителя Черновцов, который вернулся из путешествия по Италии.
Напомним, что ранее в Минздраве напомнили украинцам о методах профилактики заражения любым вирусом, в том числе и COVID-19.
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