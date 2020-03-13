На оккупированном Донбассе подтвердили случаи коронавируса

Секретарь СНБО заявил о подтверждении информации по распространению инфекции

На оккупированной территории Донбасса подтвердились случаи инфицирования коронавирусом.

Об этом на брифинге заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Действительно, Служба внешней разведки и другие наши подразделения имеют информацию, что на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей уже есть зарегистрированные случаи распространения коронавируса", – сказал он.

Как выяснилось, первым пациентом стала женщина, которая вернулась из Китая через Москву.

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"Ехала в микроавтобусе, и именно таким образом все произошло", – сказал Данилов.

Напомним, на Донбассе, где ранее обнаружили женщину, у которой подозревают коронавирус, пассажиров, ехавших с ней в автобусе из Москвы, отправили на карантин в одну из больниц Горловки.

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Позже министр внутренних дел Арсен Аваков на выездном заседании Кабмина заявил о том, что в больнице Горловки находятся 12 человек с коронавирусом.

Отметим, что 12 марта инфекцию зафиксировали у двух украинцев – в Черновицкой и Житомирской областях.

Стоит добавить также, что первый случай коронавируса обнаружили у жителя Черновцов, который вернулся из путешествия по Италии.

Напомним, что ранее в Минздраве напомнили украинцам о методах профилактики заражения любым вирусом, в том числе и COVID-19.

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