На оккупированной территории Донбасса от удара током на опоре ЛЭП умер подросток
Обстоятельства трагедии не сообщаются
На оккупированной территории Донбасса, в Вахрушево близ города Хрустальный (бывший Красный Луч) в Луганской области, где ранее расстреляли мужчину из карабина, от удара током на опоре линии электропередачи погиб 14-летний подросток. Об этом сообщают в т.н. "МЧС ЛНР", передает сайт "Донецкие Новости".
"От дежурного БСМП поступило сообщение о гибели ребенка 2005 г.р. Причина – поражение электрическим током на металлической опоре ЛЭП", – говорится в сообщении незаконного "министерства чрезвычайных ситуаций" оккупантов.
При каких обстоятельствах произошло ЧП, пока что не сообщается.
Ранее мы сообщали, что в Луганске, временно неподконтрольном украинскому правительству, произошло столкновение двух легковых автомобилей. Авария произошла недалеко от супермаркета. В результате столкновения один автомобиль закинуло на другой, и он уничтожился об столб. По словам местных жителей, в результате ДТП пострадал мужчина. Дети, находившиеся в одном из автомобилей, не пострадали.
Также напомним, что на самой линии разграничения так называемые "нули" в с. Песчаное Станично-Луганского района подорвался автомобиль с семьей. В результате подрыва четыре человека погибли.
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