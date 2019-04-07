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На оккупированной территории Донбасса от удара током на опоре ЛЭП умер подросток

Сегодня, 12:13

Обстоятельства трагедии не сообщаются

Фото: Pixabay
На оккупированной территории Донбасса от удара током на опоре ЛЭП умер подросток //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/adf/c2d/5c4adfc2d8643.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/adf/c2d/5c4adfc2d8643.jpg Донбасс Обстоятельства трагедии не сообщаются

На оккупированной территории Донбасса, в Вахрушево близ города Хрустальный (бывший Красный Луч) в Луганской области, где ранее расстреляли мужчину из карабина, от удара током на опоре линии электропередачи погиб 14-летний подросток. Об этом сообщают в т.н. "МЧС ЛНР", передает сайт "Донецкие Новости".

"От дежурного БСМП поступило сообщение о гибели ребенка 2005 г.р. Причина – поражение электрическим током на металлической опоре ЛЭП", – говорится в сообщении незаконного "министерства чрезвычайных ситуаций" оккупантов.

При каких обстоятельствах произошло ЧП, пока что не сообщается.

Ранее мы сообщали, что в Луганске, временно неподконтрольном украинскому правительству, произошло столкновение двух легковых автомобилей. Авария произошла недалеко от супермаркета. В результате столкновения один автомобиль закинуло на другой, и он уничтожился об столб. По словам местных жителей, в результате ДТП пострадал мужчина. Дети, находившиеся в одном из автомобилей, не пострадали.

Также напомним, что на самой линии разграничения так называемые "нули" в с. Песчаное Станично-Луганского района подорвался автомобиль с семьей. В результате подрыва четыре человека погибли.

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Тег Донбасс, гибель, подросток, лэп, луганская область, красный луч, хрустальный

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