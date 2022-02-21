Незаконная эвакуация и мобилизация в ОРДЛО: в дело вмешалась прокуратура

Луганская и Донецкая областные прокуратуры начали уголовные производства по незаконной депортации и принудительной мобилизации жителей ОРДЛО.
Об этом пишет пресс-служба Офиса генерального прокурора.
Такие действия квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны.
Далее по теме
Нарушение законов
"Главари "ЛНР" и "ДНР" оккупационной администрации Российской Федерации осуществляют незаконное перемещение украинских граждан, проживающих на временно оккупированных территориях и являющихся гражданскими лицами с точки зрения международного гуманитарного права", – говорится в сообщении.
Такие действия могут проводиться только для обеспечения безопасности населения или в случае веских причин военного характера. Но сейчас никаких оснований для этого нет.
Принудительный воинский учет
Представители "ЛНР" и "ДНР" оккупационной администрации РФ заставляют жителей ОРДЛО стать на воинский учет и принимать присягу на верность оккупационной администрации.
"Это нарушение ст. 51 Женевской Конвенции о защите гражданского населения во время войны от 1949 года, прямо запрещающей оккупационному государству принуждать лиц, находящихся под защитой, служить в его вооруженных или вспомогательных силах", – добавили в прокуратуре.
Что известно об эвакуации
В пятницу, 18 февраля, главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин заявил о массовой эвакуации жителей ОРДЛО в Россию.
"С сегодняшнего дня, 18 февраля, организован массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию. В первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста. По договоренности с руководством Российской Федерации в Ростовской области готовы места приема и размещения наших граждан. Эвакуированные будут обеспечены всем необходимым. Для быстрого перехода на пунктах пропуска созданы все условия", – сообщил Пушилин.
Он добавил, что руководителям предприятий и учреждений необходимо организовать выезд семей сотрудников, а штабам территориальной обороны – обеспечить транспорт для эвакуации мирного населения.
Вслед за Пушилиным главарь т. н. "ЛНР" Леонид Пасечник также объявил об эвакуации населения на территорию России.
Читайте также:
- "Фабрика фейков": в ООС ответили на обвинения боевиков о "диверсии" ВСУ
- На Донбассе оккупанты распространяют очередной фейк – что на этот раз
- Грабят только эвакуированных? В Сети обсуждают мародерство на Донбассе
- "Экстренный чемодан" для семьи и домашних животных: как собрать все самое нужное
- Уже возвращаются из России? В Минобороны рассказали об эвакуированных из Донбасса
- Массовые обстрелы боевиков на Донбассе. Что сейчас происходит в Счастье и Врубовке
- На Донбассе из-за обстрела оккупантов люди остались без света, газа, воды и тепла (фото)