Незаконная эвакуация и мобилизация в ОРДЛО: в дело вмешалась прокуратура

Представители "ЛНР" и "ДНР" оккупационной администрации РФ заставляют жителей ОРДЛО стать на воинский учет

Боевики эвакуируют жителей ОРДЛО / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Луганская и Донецкая областные прокуратуры начали уголовные производства по незаконной депортации и принудительной мобилизации жителей ОРДЛО.

Об этом пишет пресс-служба Офиса генерального прокурора.

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Такие действия квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны.

Нарушение законов

"Главари "ЛНР" и "ДНР" оккупационной администрации Российской Федерации осуществляют незаконное перемещение украинских граждан, проживающих на временно оккупированных территориях и являющихся гражданскими лицами с точки зрения международного гуманитарного права", – говорится в сообщении.

Такие действия могут проводиться только для обеспечения безопасности населения или в случае веских причин военного характера. Но сейчас никаких оснований для этого нет.

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Принудительный воинский учет

Представители "ЛНР" и "ДНР" оккупационной администрации РФ заставляют жителей ОРДЛО стать на воинский учет и принимать присягу на верность оккупационной администрации.

"Это нарушение ст. 51 Женевской Конвенции о защите гражданского населения во время войны от 1949 года, прямо запрещающей оккупационному государству принуждать лиц, находящихся под защитой, служить в его вооруженных или вспомогательных силах", – добавили в прокуратуре.

Что известно об эвакуации

В пятницу, 18 февраля, главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин заявил о массовой эвакуации жителей ОРДЛО в Россию.

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"С сегодняшнего дня, 18 февраля, организован массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию. В первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста. По договоренности с руководством Российской Федерации в Ростовской области готовы места приема и размещения наших граждан. Эвакуированные будут обеспечены всем необходимым. Для быстрого перехода на пунктах пропуска созданы все условия", – сообщил Пушилин.

Он добавил, что руководителям предприятий и учреждений необходимо организовать выезд семей сотрудников, а штабам территориальной обороны – обеспечить транспорт для эвакуации мирного населения.

Вслед за Пушилиным главарь т. н. "ЛНР" Леонид Пасечник также объявил об эвакуации населения на территорию России.

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