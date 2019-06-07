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Ночной бой на Донбассе: стало известно о еще троих пострадавших бойцах

7 июня, 17:14

Как только вражеская артиллерия проявила себя огнем, силы украинские военные ударили в ответ, сообщили в ООС

Фото: Минобороны Украины

Утром сообщалось о двух погибших и восьми раненных военнослужащих, однако в госпиталь доставили еще троих пострадавших бойцов после сегодняшнего ночного обстрела оккупантами из артиллерии. Об этом говорится в сообщении командующего Объединенных сил Александра Сырского

По его словам, по состоянию на 16:00 в госпиталь поступили еще трое военнослужащих.

"Это пострадавшие в результате ночного обстрела позиций объединенных сил вблизи Новолуганского. Напоминаем, что сегодня ночью враг коварно обстрелял наши позиции, в результате чего погибли двое воинов и 11 бойцов получили боевые травмы и ранения различной тяжести. Мы имеем неопровержимые доказательства применения противником артиллерии 122 мм, запрещенной Минскими договоренностями. Как только вражеская батарея проявила себя огнем, Объединенными силами были немедленно применены огневые средства поражения в ответ. Подчеркиваем, что огонь российских оккупантов не остается безнаказанным", – говорится в сообщении.

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Сырский также подчеркнул, что силы и средства ООС находятся в полной боевой готовности и дают немедленный отпор агрессору.

Напомним, как сообщал подробности смертельного боя на Донбассе волонтер Роман Доник, бойцы могли разнести пушки боевиков, но им якобы не разрешили. По его словам, вражеская артиллерия была замечена еще до трагического для украинской армии обстрела, но из Киева якобы поступила команда не трогать ее.

Позже стало известно, что погибшими во время ночного боя оказались бойцы полка "Азов". В подразделении назвали имена военных и показали их фото. Одному из воинов, погибшему от артобстрела противника, было всего 23 года, второму – 28.


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Тег Донбасс, военные, бой, ВСУ, пострадавшие, ООС

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