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Ночью боевики ударили по позициям ВСУ из 120-мм минометов

9 июня, 07:44

Ситуация на фронте не утихает, враг продолжает провокации и бьет из запрещенного вооружения

Боевики бьют из миномета
Боевики бьют из миномета. Фото: Минобороны РФ

Боевики бью по украинским военным не только из танков. С начала текущих суток, ночью, враг накрыл позиции ВСУ крупнокалиберными минами. Об этом сообщает штаб Объединенных сил.

Так, этой ночью боевики три раза обстреляли украинских военных. На Донецком направлении противник был вблизи населенного пункта Верхнеторецкое из 120 мм минометов. Второй обстрел произошел в районе Павлополя из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" (Луганское направление) враг совершил один обстрел – из 120-мм миномета боевики ударили по ВСУ в районе Новолуганского.

Объединенные силы продолжают надежно контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.

Как сообщалось, 8 июня боевики 22 раза нарушили режим прекращения огня, из них семь раз с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения – 122 мм артиллерии, а также минометов калибра 120 и 82 мм и вооружения танка. Враг также обстреливал наших защитников из боевых машин пехоты (БМП), противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и автоматического стрелкового оружия. В результате боев потери понесли и боевики, и ВСУ.

Напомним, 7 июня боевики и российские военные на Донбассе 28 раз нарушили режим прекращения огня, из них три раза – с применением запрещенных "Минском" 152 и 122 мм артиллерии, а также минометов калибра 120 мм. В результате таких действий врага ВСУ понесли тяжелые потери.

Также новости "Сегодня" показывали видео уничтожения грузовика и БМП боевиков на Донбассе. После меткого выстрела из ПТУРа и уничтожения грузовика, противник попытался вытащить догорающие остатки колесной техники бронемашиной типа БМП, которая стала следующей жертвой профессиональных действий украинских бойцов.


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Тег Донбасс, боевики, обстрел, миномет, ООС

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Сегодня

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