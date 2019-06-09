Ситуация на Донбассе накаляется: потери понесли и боевики, и ВСУ
Противник ударил управляемыми ракетами, а также из артиллерии и танков, но получил достойную "ответку"
Обострение на Донбассе продолжается. 8 июня боевики 22 раза нарушили режим прекращения огня, из них семь раз с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения – 122 мм артиллерии, а также минометов калибра 120 и 82 мм и вооружения танка. Враг также обстреливал наших защитников из боевых машин пехоты (БМП), противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и автоматического стрелкового оружия, сообщают в штабе Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" (Донецкое направление) противник 16 раз обстрелял позиции Объединенных сил:
- Водяное – из артиллерийских систем калибра 122 мм, вооружение танка и БМП, гранатометов различных систем, пулеметов, стрелкового оружия;
- в районе Лебединского – из 122 мм артиллерии;
- Опытное – минометы калибра 120 мм и крупнокалиберные пулеметы;
- вблизи Новоселовки Второй – 82 мм минометы и автоматические гранатометы;
- два раза в районе Павлополя – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- Широкино – крупнокалиберные пулеметы;
- вблизи Марьинки – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- два раза у Красногоровки – крупнокалиберные пулеметы;
- дважды вблизи Богдановки – автоматические гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
- вблизи Новотроицкого – станковый противотанковый гранатомет;
- два раза в районе Старогнатовки – гранатометы различных систем, стрелковое оружие.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" (Луганское направление) позиции наших защитников были обстреляны шесть раз:
- вблизи населенного пункта Южное – из 120 и 82 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- Травневого – 120 мм минометы автоматические гранатометы, крупнокалиберные пулеметы;
- в районе Золотого – из минометов 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, пулеметов и стрелкового оружия;
- Станица-Луганская – стрелковое вооружение;
- один раз у Крымского – вооружение БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
- вблизи хутора Вольный – гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
В результате боевых действий один военнослужащий ВСУ получил боевые травмы. Ответным огнем украинские военные одного оккупанта уничтожили и еще двоих ранили.
Напомним, 7 июня боевики и российские военные на Донбассе 28 раз нарушили режим прекращения огня, из них три раза – с применением запрещенных "Минском" 152 и 122 мм артиллерии, а также минометов калибра 120 мм. В результате таких действий врага ВСУ понесли тяжелые потери.
Также новости "Сегодня" показывали видео уничтожения грузовика и БМП боевиков на Донбассе. После меткого выстрела из ПТУРа и уничтожения грузовика, противник попытался вытащить догорающие остатки колесной техники бронемашиной типа БМП, которая стала следующей жертвой профессиональных действий украинских бойцов.
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