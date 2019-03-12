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Обложили минами: в "Л/ДНР" придумали способ борьбы с дезертирами

Сегодня, 05:17

У боевиков с начала марта существенно увеличилось количество дезертиров и командование пошло на жесткие меры для решения проблемы

Фото: AFP
Обложили минами: в "Л/ДНР" придумали способ борьбы с дезертирами //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/65d/ef0/5c865def06046.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/65d/ef0/5c865def06046.jpg Донбасс У боевиков с начала марта существенно увеличилось количество дезертиров и командование пошло на жесткие меры для решения проблемы

Боевики не только скрывают количество дезертиров в своих рядах, но и борются с ними особыми методами – минируют свой тыл, чтоб личный состав не смог сбежать с передовой. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Российское командование принимает превентивные меры по недопущению самовольного оставления передовых позиций подчиненными военнослужащими. В "Л/ДНР" пытаются предотвратить рост дезертирства среди военнослужащих "1 и 2 АК ВС РФ", масштабы которого существенно увеличились с начала марта.

"В частности, в срочном порядке осуществляется минировании территории вдоль линии соприкосновения на участках, которыми может воспользоваться личный состав и местные жители для перехода на сторону подразделений Объединенных сил. В то же время, оккупантами наращивается система минно-взрывных заграждений и сигнальных полей в тылу собственных передовых позиций. При этом для установления минно-взрывных заграждений российско-оккупационными войсками применяются противопехотные мины осколочно-заградительного действия типа ОЗМ-72", – сообщает разведка.

Проблема бегства боевиков с передовых позиций на оккупированных территориях на новшество. Еще в 2016 году в разведке сообщали, что на Донбассе боевики готовятся расстреливать дезертиров. Командирам "отрядов" было предоставлено разрешение на применение оружия.

А тем временем враг занимается и вопросами пополнения своих войск – в "Л/ДНР" активно готовятся к мобилизации. У боевиков начались командно-штабные мобилизационные тренировки по развертыванию пунктов приема личного состава.

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Тег Донбасс, разведка, боевики, мины, дезертиры

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