Обложили минами: в "Л/ДНР" придумали способ борьбы с дезертирами
У боевиков с начала марта существенно увеличилось количество дезертиров и командование пошло на жесткие меры для решения проблемы
Боевики не только скрывают количество дезертиров в своих рядах, но и борются с ними особыми методами – минируют свой тыл, чтоб личный состав не смог сбежать с передовой. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
Российское командование принимает превентивные меры по недопущению самовольного оставления передовых позиций подчиненными военнослужащими. В "Л/ДНР" пытаются предотвратить рост дезертирства среди военнослужащих "1 и 2 АК ВС РФ", масштабы которого существенно увеличились с начала марта.
"В частности, в срочном порядке осуществляется минировании территории вдоль линии соприкосновения на участках, которыми может воспользоваться личный состав и местные жители для перехода на сторону подразделений Объединенных сил. В то же время, оккупантами наращивается система минно-взрывных заграждений и сигнальных полей в тылу собственных передовых позиций. При этом для установления минно-взрывных заграждений российско-оккупационными войсками применяются противопехотные мины осколочно-заградительного действия типа ОЗМ-72", – сообщает разведка.
Проблема бегства боевиков с передовых позиций на оккупированных территориях на новшество. Еще в 2016 году в разведке сообщали, что на Донбассе боевики готовятся расстреливать дезертиров. Командирам "отрядов" было предоставлено разрешение на применение оружия.
А тем временем враг занимается и вопросами пополнения своих войск – в "Л/ДНР" активно готовятся к мобилизации. У боевиков начались командно-штабные мобилизационные тренировки по развертыванию пунктов приема личного состава.
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