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Обострение на Донбассе: потери понесли и ВСУ, и боевики

1 мая, 07:28

Противник ударил из запрещенного вооружения, нанес урон украинской армии, но получил достойную "ответку"

Фото: Минобороны Украины

Боевики пошли на обострение ситуации на Донбассе, увеличив количество обстрелов. 30 апреля враг 13 раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды – с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Вследствие обстрелов был ранен боец ВСУ и один погиб. Об этом сообщает штаб Объединенных сил.

Противник вел обстрелы позиций сил ООС из минометов калибра 120 и 82 мм, из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" (Донецкое и Мариупольское направления) противник 11 раз обстрелял позиции ВСУ:

  • с 82-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи населенного пункта Павлополь;
  • из противотанковых ракетных комплексов и стрелкового оружия – вблизи села Талаковка;
  • из гранатометов различных систем – у населенного пункта Пески;
  • четыре раза из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи населенного пункта Лебединское;
  • из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Опытное;
  • из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – у населенного пункта Широкино;
  • дважды из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – у города Марьинка.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" (Луганское направление) враг дважды обстрелял позиции наших защитников:

  • из 120-мм минометов – в районе населенного пункта Троицкое;
  • из крупнокалиберных пулеметов – у населенного пункта Луганское.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, один получил ранения. ВСУ открывали ответный огонь и уничтожили двоих оккупантов, еще трое получили ранения.

Напомним, 29 апреля в ООС рассказали, как боевики провоцируют украинских военных. В тот день боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды – с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов 82 мм, а также в ход пускали гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.


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Тег Донбасс, ВСУ, боевики, потери, обстрелы, ООС

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