Обстрелы в зоне ООС: тактическая активность боевиков или политика

Сегодня, 13:28

Действия оккупантов можно объяснить военными причинами

Фото: AFP
Фото: AFP

Очередная активность боевиков в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе может объясняться в большей мере военно-тактическими, а не политическими соображениями.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал военный эксперт Алексей Арестович.

По его словам, поэтому привязывать активные действия боевиков, например, к предстоящим выборам в Украине или к ликвидации главаря "ДНР" Александра Захарченко, "нет никакого реального основания".

"На самом деле, по моей оценке, ситуация не очень обострилась: вчера было 15 обстрелов, а сегодня – 30. Обострение, это когда – 120 обстрелов. В периоды боевой активности они не всегда объясняются стратегическими причинами. Это может быть инициатива определенных командиров боевиков. Например, ориентировочно месяц назад россияне завезли на оккупированный Донбасс новые средства радио- и радиолокационной разведки, которые проработали там месяц (об этом еще ОБСЕ еще докладывала), и, вероятно, боевики определили цели. В целом, увеличилось число всех видов средств разведки. Например, зафиксирован прирост пролетов беспилотников и т.д. Оккупанты все это решили "обкатать", – пояснил он.

Эксперт добавил, что сегодня на Донбассе происходит в больше мере тактическая активность, и необходимо искать причины на тактическом уровне.

"Обстрелы – инициатива командования боевиков, спровоцированная сугубо военной необходимостью, которая не до конца понятна большинству граждан. Если активность вырастет, например, в три раза или четыре, это уже будет решение стратегическое, не связанное с тактическими причинами. Поэтому, если количество обстрелов будет заметно увеличиваться, тогда и можно будет говорить про какое-то явление, пока же происходит отдельный эпизод", – рассказал Арестович.

Напомним, за прошлые сутки, 5 сентября, ситуация на Донбассе оставалась полностью контролируемой Объединенными силами. Оккупанты 31 раз открывали огонь по позициям наших войск. Однако запрещенное "Минском" вооружение противник не применял.

Сутками ранее 4 сентября, боевики заметно обострили ситуацию на Донбассе и понесли потери. Российские оккупанты 24 раза открывали огонь по позициям наших войск. Один оккупант был уничтожены и еще двое – ранены.

Как сообщалось, ранее в комментарии сайту "Сегодня" военный эксперт Олег Жданов пояснял активизацию боевых действий на Донбассе, вопреки объявленному перемирию, намерениями боевиков показать Украине, что война продолжается.
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Автор:

Дмитрий Дубенский

Источник:

"Сегодня"

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