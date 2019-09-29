Оккупанты продолжают нарушать "тишину": обстрелы на Донбассе удвоились

К полудню были атакованы позиции ВСУ под Травневым, Новотроицким, Павлополем и Водяным

/ Фото: AFP

Состоянием на 12:30 оккупанты шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, удвоив количество провокаций, о чем сообщили в пресс-центре Министерства обороны Украины 29 сентября.

В частности, после полуночи и около 6 часов утра позиции Вооруженных сил Украины были атакованы вблизи Травневого из 120-мм и 82-мм минометов, ручных противотанковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия. Огонь велся со стороны оккупированного Доломитного.

Также около 2:00 и после 6:00 боевики в течение 15 минут обстреливали укрепления ВСУ около Новотроицкого со стороны Докучаевска из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

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Около 3:00 враг 20 минут провоцировал украинских военнослужащих из стрелкового оружия вблизи Павлополя.

А с 10:35 до 10:55 боевики из ручного противотанкового гранатомета атаковали украинских защитников возле Водяного.

"С начала текущих суток в Объединенных силах потерь нет, наши подразделения надежно контролируют ситуацию на линии соприкосновения", – констатируют в Минобороны.

Напомним, что 26 сентября боевики 23 раза нарушили режим прекращения огня. Боевики обстреливали позиции подразделений ООС из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, в результате чего один военнослужащий погиб.

Кроме того, на прошлой неделе полицейские разоблачили в Луганской области боевика, который проходил контрактную службу в НВФ "ДНР".

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