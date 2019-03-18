Оставили врага считать потери: ВСУ рассказали о ситуации на фронте

С начала суток украинские военные попали под обстрелы под Катериновком и дважды – под Хутором Вольным, но сурово ответили на атаки

Украинские военные ответили на обстрелы боевиков..

Оставили врага считать потери: ВСУ рассказали о ситуации на фронте //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/fd8/7ad/5c8fd87ad9a9c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/fd8/7ad/5c8fd87ad9a9c.jpg 2019-03-18T19:12:00+02:00 Донбасс С начала суток украинские военные попали под обстрелы под Катериновком и дважды - под Хутором Вольным, но сурово ответили на атаки

С начала суток украинские военные трижды попали под обстрелы боевиков на Донбассе, в том числе и из вооружений, которые были запрещены Минскими соглашениями, сообщают в пресс-центре Операции объединенных сил.

Обстрелы велись в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

были атакованы из минометов калибра 120 мм и 82 мм были позиции украинских бойцов возле села Катериновка;

украинские солдаты также дважды попали под обстрел населенного пункта Хутор Вольный - из снайперского и стрелкового оружия, из крупнокалиберных пулеметов, а позже – из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов.

В ООС сообщили о потерях – один украинский военнослужащий стал жертвой обстрелов. В то же время, на противнику был дан адекватный ответ огнем из штатного вооружения, оставив его считать потери.

Напомним, накануне силы ООС также понесли потери, однако такие действия врага не остались без должного ответа – ВСУ отомстили боевикам за побратима, уничтожив трех оккупантов и ранив четверых.

В свою очередь офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" показал видео, как украинские военные накрыли пулеметную точку боевиков. Бойцы ООС жестко наказали противника за постоянные обстрелы – у врага потери.

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