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Оставили врага считать потери: ВСУ рассказали о ситуации на фронте

Сегодня, 19:12

С начала суток украинские военные попали под обстрелы под Катериновком и дважды – под Хутором Вольным, но сурово ответили на атаки

Украинские военные ответили на обстрелы боевиков.
Украинские военные ответили на обстрелы боевиков..
Оставили врага считать потери: ВСУ рассказали о ситуации на фронте //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/fd8/7ad/5c8fd87ad9a9c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/fd8/7ad/5c8fd87ad9a9c.jpg Донбасс С начала суток украинские военные попали под обстрелы под Катериновком и дважды - под Хутором Вольным, но сурово ответили на атаки

С начала суток украинские военные трижды попали под обстрелы боевиков на Донбассе, в том числе и из вооружений, которые были запрещены Минскими соглашениями, сообщают в пресс-центре Операции объединенных сил.

Обстрелы велись в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

  • были атакованы из минометов калибра 120 мм и 82 мм были позиции украинских бойцов возле села Катериновка;
  • украинские солдаты также дважды попали под обстрел населенного пункта Хутор Вольный - из снайперского и стрелкового оружия, из крупнокалиберных пулеметов, а позже – из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов.

В ООС сообщили о потерях – один украинский военнослужащий стал жертвой обстрелов. В то же время, на противнику был дан адекватный ответ огнем из штатного вооружения, оставив его считать потери.

Напомним, накануне силы ООС также понесли потери, однако такие действия врага не остались без должного ответа – ВСУ отомстили боевикам за побратима, уничтожив трех оккупантов и ранив четверых.

В свою очередь офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" показал видео, как украинские военные накрыли пулеметную точку боевиков. Бойцы ООС жестко наказали противника за постоянные обстрелы – у врага потери.

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Тег Донбасс, ВСУ, война на востоке Украины , Катериновка, боевики Донбасса, хутор Вольный

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