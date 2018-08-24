Отразили атаку врага и остались на своих позициях: в штабе ООС рассказали о ситуации на Донбассе

За прошлые сутки 12 оккупантов уничтожены, еще 20 – получили ранения

За прошлые сутки, 23 августа, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил была напряженной, со случаями обострения на отдельных участках, однако оставалась полностью контролируемой. Противник 42 раза открывал огонь по позициям наших войск, в том числе трижды из запрещенного "Минском" вооружения.

Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

Российские оккупанты вели прицельный огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, вооружение БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Противник осуществлял обстрелы позиций объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское и Новотошковское (Луганское направление); Троицкое и Луганское (Светлодарская дуга); Северное, Железное и Новгородское (окраины Горловки); Авдеевка, Пески и Красногоровка (под Донецком); Старогнатовка (под Волоновахой); Гранитное, Чермалык, Гнутово, Павлополь, Лебединский, Водяное и Широкино (Мариупольское направление).

За прошлые сутки жарче всего было на Луганском направлении в районах населенных пунктов Крымское и Новотошковское. Здесь противник интенсивно применял артиллерию и минометы, а также прибег к штурмовым действиям. Военнослужащие Объединенных сил отразили атаку врага и остались на занимаемых позициях.

Также оккупанты осуществляли обстрелы из 82 мм минометов наших позиций у Луганского, Чермалыка и Лебединского.

За прошлые сутки пятеро украинских защитников погибло, семеро военнослужащих Объединенных сил подверглись ранения.

В течение ночи на 24 августа оккупанты пять раз открывали огонь по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Гнутово, Павлополь и Водяное. У Крымского ночью оккупанты вновь открыли огонь из 122 мм артиллерии, вблизи Павлополя – применили 82 мм минометы.

Потерь у военнослужащих Вооруженных сил Украины за текущие сутки нет.

По данным разведки, за прошлые сутки 12 оккупантов уничтожены, еще 20 – получили ранения.

Напомним, ранее сообщалось, что 23 августа в результате боевых действий погибло пятеро защитников Украины, еще семеро военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Также напомним, в пятичасовом бою у поселка Желобок Луганской области, где противник попытался захватить наблюдательные пункты ВСУ вдоль трассы "Бахмутка", украинские военные уничтожили 12 боевиков, еще 17 получили ранения.