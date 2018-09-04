Перебрасывают артиллерию и снайперов: после смерти Захарченко на Донбассе начались "движения"

Сегодня, 14:06

Боевики так заминировали местность по приказу российского командования, что теперь сами бояться там ходить, сообщает разведка

На передовую РФ бросила снайперов. Фото: facebook.compgmod.mil.rus
На передовую РФ бросила снайперов. Фото: facebook.compgmod.mil.rus

После ликвидации главаря боевиков т.н. "ДНР" Александра Захарченко Россия принялась серьезно усиливать передовые позиции артиллерией и снайперами. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

Сообщается, что в связи с гибелью главаря боевиков, минометные и артиллерийские батареи противника скрыто в ночное время суток заняли ранее оборудованные боевые позиции и провели тренировку по управлению огнем дежурных расчетов. Кроме того, вдоль линии разграничения оккупантами осуществлено дополнительное минирование участков местности и заняты позиции вновь прибывшими снайперскими подразделениями.

"Вместе с тем, т.н. "военнослужащие" передовых подразделений российско-оккупационных войск проявляют недовольство действиями командования, опасаясь роста количества потерь в результате подрыва на установленных ими же дополнительных минных полях в авральном порядке, и провоцирование контрснайперських мер на рост интенсивности обстрелов позиций Объединенных сил прибывшими снайперами из числа оккупационных войск", – отмечает разведка.

Также российское командование активно навязывает боевикам информацию, что якобы ВСУ готовят "наступление". Кроме того, для недопущения дезертирства, с боевиками начали проводить воспитательные работы офицеры Главного военно-политического управления МО РФ.

Как сообщалось на днях, Россия решила воспользоваться перемирием для переброски артиллерии на Донбасс. Прибывшие из РФ артиллерийские подразделения имеют на вооружении в т.ч. реактивные системы залпового огня. Они размещаются в основном на территориях объектов т.н. государственной коммунальной собственности, в т.ч. образовательных и медицинских учреждений.
Россия, Донбасс, разведка, захарченко, боевики, артиллерия, снайперы

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"Сегодня"

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