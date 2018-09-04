Перебрасывают артиллерию и снайперов: после смерти Захарченко на Донбассе начались "движения"

Боевики так заминировали местность по приказу российского командования, что теперь сами бояться там ходить, сообщает разведка

После ликвидации главаря боевиков т.н. "ДНР" Александра Захарченко Россия принялась серьезно усиливать передовые позиции артиллерией и снайперами. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

Сообщается, что в связи с гибелью главаря боевиков, минометные и артиллерийские батареи противника скрыто в ночное время суток заняли ранее оборудованные боевые позиции и провели тренировку по управлению огнем дежурных расчетов. Кроме того, вдоль линии разграничения оккупантами осуществлено дополнительное минирование участков местности и заняты позиции вновь прибывшими снайперскими подразделениями.

"Вместе с тем, т.н. "военнослужащие" передовых подразделений российско-оккупационных войск проявляют недовольство действиями командования, опасаясь роста количества потерь в результате подрыва на установленных ими же дополнительных минных полях в авральном порядке, и провоцирование контрснайперських мер на рост интенсивности обстрелов позиций Объединенных сил прибывшими снайперами из числа оккупационных войск", – отмечает разведка.

Также российское командование активно навязывает боевикам информацию, что якобы ВСУ готовят "наступление". Кроме того, для недопущения дезертирства, с боевиками начали проводить воспитательные работы офицеры Главного военно-политического управления МО РФ.

Как сообщалось на днях, Россия решила воспользоваться перемирием для переброски артиллерии на Донбасс. Прибывшие из РФ артиллерийские подразделения имеют на вооружении в т.ч. реактивные системы залпового огня. Они размещаются в основном на территориях объектов т.н. государственной коммунальной собственности, в т.ч. образовательных и медицинских учреждений.