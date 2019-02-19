Под огнем противника оказались населенные пункты на Приазовье

Под огнем ствольной артиллерии и минометов боевиков – Лебединское, Широкино, Гнутово, Павлополь и Водяное

Под огнем противника оказались населенные пункты на Приазовье 2019-02-19T23:01:00+02:00 Донбасс Под огнем ствольной артиллерии и минометов боевиков - Лебединское, Широкино, Гнутово, Павлополь и Водяное

На фронте по тревоге подняли резервы – авиацию и бронетехнику. Боевики за день выпустили более трехсот мин и снарядов. Такого с начала года не было. Ранен военный. Под огнем противника населенные пункты на Приазовье. На северный участок фронта сегодня прибыл командующий Объединенных сил.

В Приазовье – обострение на всем участке фронта. Под огнем ствольной артиллерии и минометов боевиков – Лебединское, Широкино, Гнутово, Павлополь и Водяное. Всего враг выпустил более ста снарядов. Четыре армейца ранены.

Утром в Урзуф, который недалеко Мариуполя, прибыл командующий Объединенных сил Сергей Наев. Он созвал расширенный штаб – офицеров всех подразделений, которые сейчас есть на фронте.

На передовой – обострение, а вблизи украинской границы – российские военные учения. В них, по словам командующего, участвуют сразу два подразделения – всего около двухсот тысяч человек.

"Вдоль государственной границы враг создал группировку и эта группировка не отведена вглубь Российской федерации. Она продолжает стоять, а кроме того, что стоит, еще и тренируется, и тренируется действовать против Объединенных сил, – отметил Сергей Наев, командующий Операцией объединенных сил.

По приказу Сергея Наева, по тревоге подняли боевую авиацию: истребители МиГ-29, штурмовики Су-25 и вертолеты огневой поддержки.

Использование авиации позволяет подавить противника на его территории на земле, чтобы уменьшить боевые потери среди техники и личного состава при прорыве боевых расчетов противника.

Танкисты, которые сейчас удалены от передовых рубежей, говорят что получили приказ – ежесекундно быть готовыми выступить на линию фронта.

Напомним, 18 февраля, российские оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, из них 10 раз – с применением артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибров 120 и 82 мм с расходом 117 снарядов и мин. Однако ВСУ дали боевикам жесткий ответ – девять оккупантов были уничтожены.

Ранее сайт "Сегодня" показал видео, как на Донбассе бойцы ВСУ уничтожили пулеметный расчет противника . Это произошло в районе поселка Катериновка Луганской области.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Под огнем противника оказались населенные пункты на Приазовье". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.