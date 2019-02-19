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Обострение ситуации на Донбассе: военный эксперт объяснил, кому оно выгодно

Сегодня, 13:05

Обстрелы и жертвы "на руку" некоторым игрокам

Украинские военные / Фото: Facebook Генерального штаба ВСУ
Украинские военные / Фото: Facebook Генерального штаба ВСУ.
Обострение ситуации на Донбассе: военный эксперт объяснил, кому оно выгодно //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/f46/d8d/5c3f46d8d49f4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/f46/d8d/5c3f46d8d49f4.jpg Донбасс Обстрелы и жертвы "на руку" некоторым игрокам

Начавшая в последнюю неделю эскалация конфликта на Донбассе будет продолжаться, так как некоторым "игрокам" выгодна дестабилизация ситуации на востоке Украины накануне президентских выборов.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

По его словам, обострение боевых действий на Донбассе может использоваться Россией с целью повлиять на украинские выборы.

"Эскалация используется в качестве "гибридного" элемента давления на ситуацию в стране. У нас сейчас электоральный период, накануне президентские выборы. "Добавочка" к уровню эскалации – это попытка влиять извне на внутреннюю ситуацию в Украине", – говорит Машовец.

Также, считает военный эксперт, эскалация может быть выгодна и некоторым политическим силам внутри страны.

"Любая эскалация влечет за собой жертвы как среди военнослужащих, так и среди мирного населения. Как потери в человеческих жизнях, так и материальные. Последний такой случай – использование управляемых артиллерийских снарядов для обстрела жилых зон, пострадали мирные жители. Нужно смотреть, какие политические силы будут использовать этот контекст в политборьбе, и тогда станет понятно, кто, что и зачем это делает. Вопли-крики о том, то борьбу обещали закончить за неделю, а уже сколько длиться, несем потери, теряем людей. Но никто не задумывается о причинах, кто начал эту войну, кто управляет, и кто как будто регулятором убавляет и снова добавляет эскалацию и для чего он это делает", – добавляет военный специалист.

Эксперты считают, что эскалация может быть связан с тем, что боевикам подвезли новое оружие или же они пытаются ответить на успехи ООС, которые наблюдаются в последнее время.

Напомним, 18 февраля, российские оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, из них 10 раз – с применением артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибров 120 и 82 мм с расходом 117 снарядов и мин. Однако ВСУ дали боевикам жесткий ответ – девять оккупантов были уничтожены.

Также сообщалось, днем ранее, 17 февраля украинские военные отбили штурм боевиков на Светлодарском направлении. В результате боестолкновения был также захвачен в плен боевик, которого сразу отправили на допрос.

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Тег Россия, выборы, Донбасс, агрессия, политсила, обострение, машовец, ООС

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АВТОР:

Людмила Грубник

Источник:

Сегодня

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