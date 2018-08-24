Подробности кровавого обстрела поселка у Попасной: боевики ударили из 152мм орудий, фото

После того, как боевики т.наз "ЛНР" получили жесткий отпор и понесли значительные потери от огня украинских военных в районе Желобка, противник решил ударить в другом месте и из 152мм орудий обстрелял поселок Врубовка Попаснянского района.

Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

Ранним утром 24 августа огневому налету подверглись жилые здания и средняя школа. В результате обстрела погиб гражданин Украины 1983 года рождения, сиротами остались дети семи и девяти лет.

А в сводке штаба ООС за сутки назвали вандализмом обстрел Врубовки, расположенной в 17 км от лини соприкосновения, и уточнили, что в частные подворья в самом центре села попали шесть снарядов калибра 152 мм. Местный житель Андрей Олейник в результате обстрела получил ранения, несовместимые с жизнью.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" со ссылкой на главу Луганской областной военно-гражданской администрации Юрия Гарбуза сообщал, что около пяти часов утра снаряд попал прямо в дом, где жила семья погибшего. Мужчина 1983 г.р. скончался от полученных ранений.

Также напомним, сутками ранее, 23 августа противник силами роты при поддержке тяжелой артиллерии и минометов попытался захватить наблюдательные пункты ВСУ, расположенные вдоль автотрассы "Бахмутка" и продвинуться со стороны оккупированного поселка Желобок в сторону села Крымское, однако получил жесткий отпор украинских военных.

23 августа в результате боевых действий погибло пятеро защитников Украины, еще семеро военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Также напомним, в пятичасовом бою у поселка Желобок Луганской области, украинские военные уничтожили 12 боевиков, еще 17 получили ранения.