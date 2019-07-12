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Погиб военнослужащий, который устанавливал украинский флаг над Донецким аэропортом

12 июля, 17:50

Мужчина подорвался на мине во время выполнения боевого задания

Фото: Facebook

В госпитале Киева умер раненый боец ​​74-го отдельного разведывательного батальона Александр Колодяжный. Об этом написал журналист Сергей Братчук на странице в Facebook.

27 июня в Донецкой области Александр Колодяжный подорвался на мине во время выполнения боевого задания. В результате мужчина получил тяжелое ранение. Прощание с бойцом состоится в Днепре.

Александр Колодяжный ушел на фронт добровольцем в 2014 году.

"Вместе с 74-м разведывательным батальоном побывал почти во всех горячих точках – Марьинка, Донецкий аэропорт, Авдеевская промзона", – пишет Братчук.

Был в группе бойцов, которые устанавливали украинский флаг над Донецким аэропортом в дни ожесточенных боев.

Получил негосударственную награду "Народный Герой Украины" от волонтеров.

Напомним, в зоне проведения ООС, вчера, 11 июля, около 23:30, в районе населенного пункта Тарамчук, вследствие поражения вражеским снайпером погиб военнослужащий 24 ОМБр – старший солдат Салитра Владимир Богданович.

Кроме этого, первого июля на Донбассе боевики обстреляли автомобиль с военными медиками ООС из противотанковой управляемой ракеты. Жертвами вражеского обстрела стали двое военнослужащих Морской пехоты Украины.


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Тег Донбасс, погиб, подорвался, боец , военнослужащий, доброволец

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