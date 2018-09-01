Полиция и Нацгвардия взяли под усиленный контроль Донецкую область

На выходных в Мариуполе правопорядок будут охранять более 250 полицейских

В городах Донецкой области на усиленное дежурство заступили личный состав полиции, сотрудники Управления патрульной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины и представители общественных формирований. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"Только в Мариуполе правопорядок будут охранять более 250 полицейских. Сформировано 54 пеших патруля, 9 автопатрулей и 10 экипажей патрульной полиции", – говорится в сообщении.

Дополнительные наряды Нацполиции и Нацгвардии будут обеспечивать безопасность жителей области в течение выходных.

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Напомним, 31 августа главарь так называемой "Донецкой народной республики" Александр Захарченко погиб в результате взрыва в Донецке. Взрыв произошел сегодня в ресторане "Сепар". Как известно на данный момент, на место инцидента прибыли машины экстренных служб, правоохранители и врачи скорой помощи.

Как рассказали в СБУ, гибель Захарченко может быть связана с криминальным переделом собственности в т.н. "ДНР". При этом в украинской спецслужбе не исключили и версию о том, что Захарченко стал "слишком неудобным" для Кремля, и его убрали по указке из Москвы.