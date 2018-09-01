Полиция и Нацгвардия взяли под усиленный контроль Донецкую область

Сегодня, 01:51

На выходных в Мариуполе правопорядок будут охранять более 250 полицейских

Фото: police.dn.ua
Фото: police.dn.ua

В городах Донецкой области на усиленное дежурство заступили личный состав полиции, сотрудники Управления патрульной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины и представители общественных формирований. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"Только в Мариуполе правопорядок будут охранять более 250 полицейских. Сформировано 54 пеших патруля, 9 автопатрулей и 10 экипажей патрульной полиции", – говорится в сообщении.

Дополнительные наряды Нацполиции и Нацгвардии будут обеспечивать безопасность жителей области в течение выходных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Напомним,  31 августа главарь так называемой "Донецкой народной республики" Александр Захарченко погиб в результате взрыва в Донецке. Взрыв произошел сегодня в ресторане "Сепар". Как известно на данный момент, на место инцидента прибыли машины экстренных служб, правоохранители и врачи скорой помощи.

Как рассказали в СБУ, гибель Захарченко может быть связана с криминальным переделом собственности в т.н. "ДНР". При этом в украинской спецслужбе не исключили и версию о том, что Захарченко стал "слишком неудобным" для Кремля, и его убрали по указке из Москвы.
взрыв, Донецк, гибель, полиция, захарченко, нацгвардия, усиленный контроль
Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

Вы сейчас просматриваете новость "Полиция и Нацгвардия взяли под усиленный контроль Донецкую область". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Александр Захарченко. Фото: архив

Ликвидация Захарченко в Донецке: все подробности (онлайн)

Сегодня, 03:12

Лидер боевиков был убит в результате взрыва в ресторане в Донецке

Донбасс

Игорь Гиркин (Стрелков). Фото: соцсети

Экс-главарь "ДНР" рассказал, почему убили Захарченко

Сегодня, 01:24

По словам Стрелковва, Захарченко был отыгранной фигурой
Загрузка...

Политика

Олег Слободян. Фото: ukrinform.ua

Слободян о ликвидации Захарченко: РФ ищет новый формат оккупированных территорий

Сегодня, 00:45

Главарь "ДНР" погиб при взрыве в центре Донецка

Россия

Госдума РФ, фото из открытых источников

В Госдуме РФ заявили, что убийство Захарченко обнуляет Минские договоренности

Сегодня, 00:28

Володин добавил, что "было бы правильно, чтобы Парламентская Ассамблея ОБСЕ дала свою оценку случившемуся"

Донбасс

Фото: AFP

Убийство Захарченко в Донецке: в результате взрыва погибли два человека

Сегодня, 00:16

Взрыв прогремел в ресторане в центре города

Донбасс

фото из открытых источников

Гибель соратника Захарченко: в Донецке не определились, умер "Ташкент" или нет

Вчера, 23:58

Также сообщается об изменениях в дате похорон Захарченко
Загрузка...